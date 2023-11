Consiglio Nazionale dell'Ordine, entra la VDA con Daniela Broccolato

Per la prima volta la Valle d’Aosta entra nel Consiglio Nazionale dell’Ordine con la Dott.ssa Daniela Broccolato.

Daniela Broccolato ha ricoperto dal 2014 al 2021 l’incarico di Presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro della Valle d’Aosta; successivamente nel 2018 è stata eletta nel Consiglio Regionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d’Aosta ed ha ricoperto la carica di segretaria fino all’ultimo rinnovo del 2021 dove è stata eletta Presidente.

L’elezione di Daniela Broccolato, in sede al Consiglio Nazionale dell’Ordine per il prossimo triennio 2023-2026, rappresenta motivo di grande orgoglio per i Consulenti del Lavoro in quanto per la prima volta un Consulente del Lavoro valdostano ricopre un ruolo nell’organo apicale di rappresentanza della categoria; inoltre Daniela Broccolato sarà la più giovane componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine.