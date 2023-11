Consorzi di miglioramento fondiario e consorterie, quattro incontri informativi

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali organizza quattro incontri sul territorio per presentare le novità riguardanti la concessione dei contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario, la concessione degli aiuti per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgente e le novità introdotte dalla legge regionale 19/2022 in materia di consorterie e domini collettivi.

Gli appuntamenti si terranno alle 18.30:

Venerdì 10 novembre 2023 – MORGEX – Auditorium comunale

Martedì 14 novembre 2023 – ANTEY-ST-ANDRE’ – Sala biblioteca

Martedì 21 novembre 2023 – HONE – Sala polivalente

Martedì 28 novembre 2023 – SAINT-CHRISTOPHE – Sede Assessorato dell’Agricoltura

Gli incontri saranno introdotti dall’Assessore Marco Carrel e prevedono l’intervento di dirigenti e funzionari dell’Assessorato, a disposizione per rispondere a domande e richieste di approfondimento.