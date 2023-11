L’Isiltep di Verrès presenta le sue numerose attività di internazionalizzazione

Sarà l’occasione per gli studenti delle classi II e III della scuola superiore e per i loro genitori di ascoltare racconti e impressioni di chi è già tornato e di chi sta, invece, vivendo questa importante esperienza.

I nuovi scenari socio-educativi hanno evidenziato profondi cambiamenti e hanno posto la dimensione internazionale al centro dei curricoli scolastici e dei percorsi formativi.

I giovani si sono sempre più mostrati interessati ad acquisire e rafforzare le competenze che il crescente contesto globale richiede. La spinta a conoscere altre realtà per arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze risulta evidente: il fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha assunto la consistenza di un flusso continuo e rilevante.

E i dati dell’ISILTeP lo confermano, per quanti interverranno sarà possibile conoscere i seguenti progetti di internazionalizzazione:

TransAlp: progetto di scambio bilaterale Francia-Italia.

Erasmus plus: programma promosso dalla Commissione europea in materia di istruzione, formazione, il cui obiettivo è quello di contribuire all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla promozione della cooperazione fra gli Stati dell'Unione europea. Le azioni del programma riguardano la mobilità individuale per studenti e insegnanti e la cooperazione tra scuole superiori per l'innovazione e le buone pratiche.

eTwinning: è un progetto della Commissione europea, che fa parte del Programma Erasmus plus, il cui obiettivo è incoraggiare le scuole europee a creare progetti collaborativi basati sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fornendo le infrastrutture necessarie (strumenti online, servizi di supporto) alla creazione di progetti didattici a distanza. In tal modo, gli insegnanti registrati in eTwinning possono formare partenariati e sviluppare collaborazioni con altri docenti di altri paesi europei aderenti. In questo momento è attivo il progetto “Benessere e inclusione a scuola”, che coinvolge una classe dei servizi socio sanitari e una scuola finlandese.

Bozen: progetto di scambio tra Bolzano e Verrès per potenziare il tedesco per gli studenti valdostani e il francese per quelli dell’Alto Adige.

Irlanda: progetto di scambio bilaterale Irlanda-Italia.

Semestre/anno all’estero: immersione culturale totale vivendo in famiglia e frequentando una scuola superiore.