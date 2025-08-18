Il 20 e 22 agosto 20, ultimi due appuntamenti sul territorio per raccontare I ghiacciai della Valle d’Aosta con un approccio a 360°

In occasione dell’Anno Internazionale per la Conservazione dei Ghiacciai, proclamato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Regione Autonoma Valle d’Aosta - in collaborazione con la Fondazione Montagna sicura, l’ARPA Valle d’Aosta, il Forte di Bard - ha promosso un ricco calendario di incontri aperti al pubblico, in diverse località regionali, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere residenti e turisti sui temi legati alla trasformazione dell’ambiente alpino.

Il programma prevedeva sette serate dal taglio divulgativo e itineranti, tra il 1° e il 22 agosto in diverse località della Valle d’Aosta, mete significative come Gressoney-La-Trinité, La Thuile, Courmayeur, Ayas-Champoluc, il Forte di Bard, Arvier e Valtournenche. Alle prime 5 serate sono intervenuti quasi 450 partecipanti.

Il progetto è coordinato dall’Assessorato regionale alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente -Dipartimento Programmazione, Risorse Idriche e Territorio, della Regione, in collaborazione con Fondazione Montagna sicura, ARPA Valle d’Aosta, Forte di Bard.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, concepiti come occasione di divulgazione e confronto, all'interno di un percorso unitario, interdisciplinare e intergenerazionale che coinvolge residenti e turisti, offrendo strumenti per leggere il presente e immaginare il futuro.

Il calendario completo è disponibile sul sito SottoZERO: https://www.sottozerovda.it/ghiacciai-2025/



In allegato la locandina della serata del 22 agosto, venerdì, ore 21:00, Palazzetto di Valtournenche, "Sentire la montagna che cambia: alla scoperta dei processi invisibili che alterano la stabilità delle nostre montagne".