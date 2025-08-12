Danza, musica, teatro e laboratori per i primi eventi di “Le marmotte non dormono”

Dopo il laboratorio “La Pulce e il Gatto”, che sabato 9 agosto a Gressan ha inaugurato il festival con la presenza di più di venti bambini e bambine, “Le Marmotte non dormono” entra nel vivo con i primi spettacoli di teatro, danza e musica.

Sabato 16 agosto a Rhêmes-Saint-Georges, a Maison Pellissier, protagonisti saranno nuovamente i bambini, con il laboratorio di “initiation à la danse” di Marco Chenevier “La Pulce e il Gatto” alle 16, e poi tutta la famiglia con “C’era una volta…e c’è ancora”. Un divertente spettacolo trilingue (italiano, francese e patois) adatto a tutti, in cui è il pubblico stesso ad essere artefice delle storie ispirate alla natura e alle antiche leggende della Valle d'Aosta proposte da Marco Chenevier, Claudine Chenuil e Guillaume Comè, in collaborazione con Le Digourdì.

Un binomio che si ripeterà il giorno successivo, domenica 17 agosto, a Saint-Pierre, all’aperto alla vecchia segheria di Verrogne (nell’aula consiliare del municipio in caso di maltempo), mentre martedì 19 alle 18 a Cogne, in piazza Chanoux (in caso di maltempo, nell’auditorium della biblioteca) toccherà al solo “C’era una volta…e c’è ancora”.

Mercoledì 20 nella Place di Issogne, davanti al Castello (nell’oratorio in caso di maltempo), in “Bach – Sonate e Danzate” Marco Chenevier e Serena Costenaro utilizzeranno il loro strumento – un corpo danzante ed un violoncello – per confrontarsi con Johann Sebastian Bach.

“Bach – Sonate e Danzate” tornerà anche sabato 23 agosto alle 21 all’Antica Fonderia di Villeneuve, davanti all’ufficio postale (o nella tensostruttura comunale dell’Area Verde di Chavonne), preceduto giovedì 21 agosto dal laboratorio “La Pulce e il Gatto” e dallo spettacolo “C’era una volta…e c’è ancora” nel piazzale della Parrocchia di San Maurizio (in caso di maltempo, nella scuola media e elementare) a Brusson, mentre “Le marmotte non dormono” si chiude martedì 26 agosto alle 15 con il laboratorio di movimento per bambini “La Pulce e il Gatto” al parco giochi del laghetto di Arvier (o nella sala polivalente in caso di maltempo).

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito internet https://www.lemarmottenondormono.it/ , sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram.