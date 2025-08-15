Quando il vino diventa poesia: un pomeriggio da bere e ascoltare

Domenica 24 agosto, dalle 15.30 fino a dopo il tramonto, Saint Barthelemy (Ao) diventerà teatro di un incontro unico tra sapori e parole. “Quando il vino diventa poesia” è l’evento che fonderà la tradizione vitivinicola valdostana con l’incanto della poesia, trasformando un pomeriggio estivo in un’esperienza sensoriale da vivere con tutti i sensi.

Ospite e intrattenitore sarà il poeta Alberto Dassisti, voce intensa e visionaria, che guiderà il pubblico in un viaggio tra versi e calici, alternando letture delle sue opere più amate a degustazioni di pregiati vini locali. «Il vino e la poesia parlano lo stesso linguaggio: quello dell’anima – spiega Dassisti – e Saint Barthelemy, con il suo paesaggio e la sua storia, è il palcoscenico ideale per farli incontrare».

Accanto a lui, l’ospite speciale Maria Luisa Alberico, scrittrice e sommelier, autrice di “Vino è Donna: da baccante a sommelier” (edizioni Pedrini), proporrà un intervento inedito sul vino come simbolo di memoria, passione e incontro, intrecciando racconti e suggestioni capaci di avvolgere il pubblico.

Le cantine del territorio presenteranno alcune delle loro etichette più rappresentative, svelando storie, lavoro e passione dietro ogni calice. L’ingresso e le degustazioni sono gratuiti, ma la prenotazione è consigliata al numero 335 6012847. Un invito a lasciarsi trasportare dalla magia di un pomeriggio in cui ogni sorso diventerà eco di un verso e ogni verso profumerà di vino.