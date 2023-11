Alla scoperta del Gran Paradiso con Pimpa

Pimpa va al Gran Paradiso è la nuova guida pensata per i giovani turisti che nasce dalla collaborazione tra Franco Cosimo Panini Editore con l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso con l’intento di avvicinare i più piccoli alla natura e alla biodiversità del Parco.

Il personaggio e le illustrazioni di Francesco Tullio-Altan si muovono sullo sfondo di straordinarie fotografie che mostrano la bellezza delle Alpi in tutte le loro sfumature. Attraverso le pagine del libro, Pimpa scopre i diversi ambienti naturali dell’ecosistema montano e interagisce con la flora e la fauna dell’area protetta, facendo conoscere al lettore le caratteristiche salienti delle cinque vallate del Parco coinvolgendolo attraverso il gioco.

La guida è ricca di contenuti e sensibilizza il bambino al rispetto per l’ambiente mostrando come riconoscere le piante e le loro proprietà, i segreti dei fiumi, delle vette e tanto altro. Sarà lo stambecco, animale simbolo del Parco, ad accompagnare Pimpa in questo viaggio straordinario e la farà conoscere anche gli altri animali che ci vivono come lupi, marmotte, aquile e lontre.

All’interno della guida sono proposte diverse attività che rendono ancora più avvincente ed emozionante la scoperta di questi luoghi. Per arricchire l’esperienza, nel libro ci sono adesivi colorati da utilizzare sia per personalizzare la propria guida sia come ricordo indimenticabile di un viaggio fantastico.

La guida è acquistabile in libreria e online su https://www.pngp-shop.it/prodotto/pimpa-va-al-gran-paradiso/