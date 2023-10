Rilascio di autorizzazioni rispetto alla soglia minima delle autorizzazioni per i nuovi impianti vitivinicoli

L’attenzione che, nella sua lettera, il Ministro Lollobrigida dimostra nei confronti della richiesta portata avanti dall’Assessore Marco Carrel giunge dopo mesi di impegno e lavoro congiunto con gli assessori di altre regioni, in primis la Liguria, durante i quali l’Assessore e i suoi omologhi si sono fatti carico di questa problematica che tocca da vicino la realtà del nostro territorio alpino.

Nel corso dei vari incontri a margine delle Commissioni Politiche Agricole e grazie al confronto puntuale e alla sinergia di intenti e obiettivi venutasi a creare in questi mesi di operato, è stato possibile aprire un dialogo concreto con il Ministro che ha dato i suoi frutti.

“Sono davvero soddisfatto di questo risultato che testimonia dell’impegno e della determinazione con i quali, assieme ai miei omologhi, abbiamo lavorato per illustrare le specificità dei nostri territori – dice l’Assessore Marco Carrel. Ringrazio gli uffici del nostro Assessorato che hanno lavorato per questo obiettivo e gli altri Assessori per il fruttuoso confronto e la disponibilità al dialogo e, nell’attesa che questa lettera si trasformi presto in una modifica della norma, rinnovo a tutti gli operatori del settore il mio auspicio di una crescente e costante collaborazione fra l’Assessorato e il Consorzio Vini della Valle d’Aosta finalizzato alla valorizzazione delle nostre eccellenze.”