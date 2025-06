Ventidue nuovi Maestri assaggiatori ONAF per raccontare il gusto della Valle d’Aosta

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 maggio 2025, il salone dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Risorse naturali si è riempito di volti sorridenti e profumo di territorio: è qui che si è tenuta la cerimonia ufficiale di investitura dei 22 nuovi Maestri Assaggiatori dell’ONAF, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi.

Una tappa importante per la valorizzazione delle eccellenze lattiero-casearie valdostane, frutto del primo corso di secondo livello mai realizzato in Valle d’Aosta. Un traguardo significativo che prosegue un cammino avviato anni fa con i corsi di primo livello, che hanno già formato oltre 200 assaggiatori in regione.

Fondata nel 1989 a Cuneo, l’ONAF ha tra i suoi obiettivi la promozione della cultura del formaggio come espressione autentica del territorio. “La passione e l’interesse che spingono sempre più persone ad avvicinarsi all’enogastronomia non possono che farci piacere,” ha dichiarato l’assessore Marco Carrel. “Ogni singolo Maestro assaggiatore, così come avviene per i sommelier, diventa un veicolo di promozione dei nostri prodotti e delle peculiarità agricole della Valle.”

Il valore culturale e identitario del formaggio, in particolare della Fontina DOP, è stato richiamato anche nel secondo intervento dell’assessore: “Il ruolo di questi assaggiatori è anche quello di veicolare la storia che si cela dietro ogni prodotto: una storia di passione, savoir-faire e lavoro. Mi auguro che questo sia solo l’inizio di un percorso.”

Durante la cerimonia, i corsisti hanno ricevuto l’attestato ufficiale alla presenza del presidente dell’ONAF Piemonte e Valle d’Aosta, Pietro Carlo Adami, del delegato Roberto Ronc, del presidente del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, Andrea Barmaz, e dello stesso assessore Carrel.

Una nuova generazione di ambasciatori del gusto valdostano è pronta a raccontare, assaggiare e difendere la qualità. Un assaggio alla volta.