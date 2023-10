Arnad: L'amministrazione comunale si coccola i Jeunes d'Antan

Con riverenza e solennità, l'Amministrazione Comunale di Arnad si è dedicata con passione e dedizione a un evento di incommensurabile valore socio-culturale.

Attraverso il magnifico "Tour des Jeunes d'Antan" nella rinomata città di Bergamo, il Comune di Arnad ha dimostrato il suo impegno senza riserve nei confronti delle persone ultrasessantacinquenni che risiedono tra le sue mura. In questo nobile sforzo, l'Assessore alle Politiche Sociali, la stimata Chantal Joly, si è distinta con parole che risuonano con una profondità straordinaria. Ha dichiarato: "Il Tour des Jeunes d'Antan è stato concepito come un prezioso atto di sostegno e un abbraccio caloroso a coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età. È una missione mirata a sconfiggere l'isolamento, a celebrare l'umanità in questa preziosa fase della vita, e a rafforzare i legami interpersonali".

Da quanto è emerso dai commoventi resoconti dei partecipanti, è evidente che gli scopi prefissati sono stati più che raggiunti. L'Amministrazione Comunale di Arnad, con fermezza e determinazione, continua a perseguire la sua missione di servire i cittadini secondo le sagge linee programmatiche che si era posta.

In questo gesto di affetto e consapevolezza, l'Amministrazione Comunale di Arnad si conferma come esempio luminoso di leadership e dedizione al bene della comunità, e ci ispira a tutti a seguire la via della solidarietà e dell'umanità.