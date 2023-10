Il Management di Pila S.p.a. conquista vette di successo

Durante l'assemblea dei soci il management di Pila S.p.a., guidato dal presidente Davide Vuillermoz Curiat, ha dimostrato un eccezionale livello di professionalità e competenza nell'approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30/06/2023. Questo bilancio rivela un notevole incremento del fatturato rispetto all'anno precedente, sottolineando un utile netto di esercizio di 2.420.000€, il migliore risultato di sempre.

Questa straordinaria performance è ancora più sorprendente se consideriamo il difficile contesto economico globale, caratterizzato da inflazione elevata, incertezza legata alla guerra in Ucraina e politiche monetarie restrittive, oltre alle sfide locali come la coda lunga della pandemia, precipitazioni nevose anormalmente scarse e il ricambio generazionale nel mondo degli sciatori.

Nonostante questi ostacoli, Pila S.p.a. è riuscita a garantire la continuità operativa degli impianti, offrendo servizi di alta qualità, piste innevate impeccabilmente e un'offerta estiva diversificata. Questo ha conquistato il cuore degli amanti della montagna e dell'outdoor, contribuendo ai risultati straordinari.

Il successo ottenuto è il frutto del duro lavoro e degli investimenti fatti dalla società nel suo team di lavoro. Il Presidente della società, Davide Vuillermoz, ha dichiarato: "30 mesi fa, in piena pandemia e con gli impianti fermi, abbiamo deciso di investire sul futuro, su di noi stessi. Era nel nostro DNA puntare più in alto per trovare nuove prospettive, non fermare mai la nostra voglia di crescere e cercare soluzioni innovative per affrontare gli imprevisti, sempre più frequenti nel nuovo scenario globale e locale."

Negli ultimi 30 mesi, il dipartimento delle risorse umane della società ha guidato i dipendenti in un percorso di crescita personale, concentrandosi sul miglioramento delle soft skills per affrontare con maggiore efficacia gli imprevisti e aumentare la collaborazione, insieme alle hard skills per competere in un mercato sempre più competitivo.

Questo approccio riflette la visione della società, che mira ad aiutare le persone a superare ostacoli e raggiungere nuove vette, non solo per migliorare i risultati societari, ma anche per contribuire al benessere della comunità.

Inoltre, a partire dalla prossima stagione, la pista di fronte alla telecabina Aosta Pila sarà adeguata per rispondere alle esigenze del progetto "Lo Sci per Tutte le Abilità", promosso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Questo progetto mira a rendere il territorio più inclusivo e accessibile per le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, offrendo maggiori opportunità per lo sport e il tempo libero.

Inoltre, sono in corso i lavori per la nuova telecabina Pila-Couis, un impianto importante che sostituirà ed estenderà la portata della precedente seggiovia, portando benefici a tutta Aosta, la sua montagna e gli operatori turistici.

Pila S.p.a. celebra con orgoglio questi risultati straordinari, che rappresentano un segnale concreto di ottimismo per il futuro e i primi passi verso la conquista di molte altre vette. La professionalità e l'impegno del management hanno dimostrato di poter affrontare con successo anche le sfide più difficili, aprendo la strada a un futuro ancora più luminoso.