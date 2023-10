Risolto contenzioso dei dipendenti con Aurea Servizi

La UILTuCS, dopo una serie di contatti con l’azienda per cercare una soluzione amichevole e soddisfacente aveva riscontrato da parte dell’azienda la mancata volontà di assolvere il credito dei Lavoratori.

Spiega Raffaele Statti, UILTuCS VDA: "Con la cessazione dell’appalto, vinto dalla subentrante Società ISOCLEAN le persone che si trovavano in malattia, infortunio, maternità sono rimaste in forza all’Aurea senza ricevere lo stipendio".

Per il comportamento scorretto dell’Aurea era stata coinvolta anche la Casino S.p.a.

La UILTuCS, dopo una serie di assemblee dei propri iscritti e simpatizzanti per informare i lavoratori sull’evoluzione della situazione ha deciso di intraprendere la via giudiziaria attraverso l’ingiunzione delle spettanze, con il risultato positivo del tribunale che imponeva all’azienda il pagamento dei crediti nei confronti delle lavoratrici e dei Lavoratori.

"In data odierna - aggiunge Statti - con soddisfazione dei creditori e del sindacato sono stati emessi i bonifici agli interessati".

In una nota a firma di Raffaele Statti (nella foto) si legge che "Il ricorso alle vie legali lo riteniamo l’ultimo atto da intraprendere dopo i vari tentativi di ricercare soluzioni con il confronto. Ma, come nello specifico è stata una scelta obbligata, ma soprattutto, sono da elogiare le lavoratrici e Lavoratori che con il loro coinvolgimento hanno permesso di percorrere questa strada nella conferma di un atto di giustizia per questi episodi che non dovrebbero accadere".