VACCINAZIONI ANTI INFLUENZA E ANTI COVID PER IL PERSONALE E AMMINISTRATIVO USL

L’Azienda USL informa che la campagna vaccinale anti influenza e anti Covid prevede azioni specifiche per il personale, amministrativo e sanitario. Il personale Usl ricade nelle categorie per cui la vaccinazione è gratuita e raccomandata.

Per quanto riguarda l’area territoriale, le sessioni vaccinali nel mese di ottobre sono programmate, senza necessità di prenotazione, nelle seguenti giornate:

lunedì 23 e mercoledì 25 al Poliambulatorio di Aosta in Via G. Rey (ambulatorio 8) dalle ore 09:00 alle 12:00

giovedì 26 e venerdì 27 al Poliambulatorio di Donnas (ambulatorio 4) dalle ore 09:00 alle 12:00

Per quanto riguarda l’area ospedaliera, il personale può richiedere la vaccinazione direttamente alla propria Struttura che gliela somministrerà sul posto. Resta comunque possibile richiedere le vaccinazioni anche al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso la sede di Aosta (Via St. Martin de Corléans 250, “ex maternità”) tramite prenotazione telefonica ai numeri 0165 54 60 97 oppure 0165 77 46 55, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00, come da avviso pubblicato sulla “Home Page” aziendale al link

https://www.ausl.vda.it/notizie.asp?id=778&l=1&n=1584