"Fai meta per la vita", protocollo d'intesa tra Donatori Fidas VDA e Stade Rugby

Il Direttivo valdostano dei Donatori di sangue della Fidas Valle d’Aosta presieduto da Giuseppe Grassi informa che domenica 29 ottobre alle ore 14:00 presso l’Area6Tu di Sarre Frazione La Remise 80 siglerà un importante protocollo d’Intesa con lo Stade Rugby Valle d’Aosta guidato da Francesco Fida.

L’iniziativa avrà luogo all’interno dello stadio del rugby prima dell’ incontro di campionato che vede i leoni giallo neri valdostani gareggiare con il Lions di Settimo Torinese.

Il protocollo ha l’obiettivo di promuovere l’importanza della donazione di sangue e plasma e allo stesso tempo incoraggiare tutti ad avvicinarsi al rugby, sport di squadra e inclusivo, diffondendo sane e virtuose abitudini di vita.

Sarà un pomeriggio di festa con la partecipazione di donatori di sangue, volontari, sportivi, famiglie e Istituzioni in occasione del quale Fidas Valle d’Aosta e Stade Valdotain Rugby presenteranno e sottoscriveranno un accordo di valori condivisi: senso di responsabilità, prossimità, coinvolgimento dei giovani, dedizione, lealtà, rispetto e condivisione della speranza di vita di tantissimi pazienti e trapiantati.

Tra le varie azioni di sensibilizzazione previste dall’accordo, un particolare riguardo è stato destinato ai giovani atleti, al sostegno e all’organizzazione di iniziative con il coinvolgimento diretto delle fasce giovanili maschili e femminili di rugby. “Avviare un progetto di collaborazione con lo Stade Rugby VdA” – dice Giuseppe Grassi, prestigiosa associazione sportiva ci offre la possibilità di raggiungere un numero elevatissimo di persone e di potenziali giovani donatori che, proprio in quanto atleti, meglio rappresentano i valori Fidas e il profilo del donatore ideale: sano e attento alla qualità della vita.

Insieme avremo modo di portare avanti iniziative e percorsi comuni perché, come affermiamo da sempre, il binomio tra sport e salute è vincente”. “Fidas e Stade Rugby Valle d’Aosta sono due realtà diverse ma affini – continua Francesco Fida presidente dello Stade – destinate a incrociare le rispettive strade dalla propria stessa natura. Lo sport che amo e che rappresento crea legami forti, indissolubili tra compagni di squadra, così come la donazione di sangue crea un profondo rapporto, non solo biologico, tra donatore e ricevente.

Come Presidente della Stade Rugby VdA sono orgoglioso di sottoscrivere questo protocollo con una organizzazione di volontariato come FIDAS, come sportivo e cittadino sono felice che il mondo dello sport, del mio sport, scenda in campo in prima persona per sostenere e sensibilizzare alla donazione di sangue, un gesto che ogni giorno contribuisce a salvare un incredibile numero di vite umane".

Per info e adesioni 3387925709 pres.fidasvda@gmail.it per chi volesse seguirci siamo su facebook, twitter, LinkedlN oppure visitate il nostro sito internet www.fidasvda.it