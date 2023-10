Inaugurazione della rinnovata Farmacia Comunale

I cittadini di Aosta hanno, ora, a disposizione spazi più ampi dove poter richiedere prestazioni come la misurazione della pressione o dell'indice glicemico in forma più riservata.

Nella farmacia è stato allestito anche il secondo "Baby pit stop" (dopo quello della Farmacia Comunale n. 4 di via Dalla Chiesa) per garantire la possibilità di allattare in tranquillità i propri figli, oltre che di cambiare loro il pannolino.

L’obiettivo è di aprire un Baby Pit Stop in ciascuna delle farmacie comunali realizzato secondo le linee-guida del progetto dell’Unicef adottato dal Consiglio comunale.