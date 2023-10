Tre aziende agricole valdostane e 150 soci a Roma per il Villaggio Coldiretti

Sono 150 i soci Coldiretti che, venerdì 13 ottobre, scenderanno in pullman a Roma per visitare il Villaggio contadino Coldiretti allestito fino a domenica 15 al Circo Massimo, nel cuore della Capitale.

Una trasferta che darà a tutti i partecipanti l’opportunità di toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana, di vivere per un giorno l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano e di acquistare, direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta la penisola, i prodotti tipici e le eccellenze agroalimentari del paese.

Nel più grande mercato a chilometri zero mai realizzato in Italia ci saranno anche tre aziende valdostane che proporranno in vendita diretta alcune delle eccellenze agroalimentari della Regione come il génépy della società “Da emy officinali e trasformati” di Valsavarenche, le mele de “Il frutteto” di Fénis e i formaggi freschi e i trasformati di “Brocard Thierry” di Charvensod.

All’interno del Villaggio, per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi del cambiamento climatico, dell’alimentazione, dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’arrivo sulle tavole del cibo sintetico.



Della comitiva valdostana faranno parte anche le tre classi dell’École Hôtellière di Châtillon che, grazie ad una masterclass, andranno a scuola di olio extravergine italiano nell’Oleoteca del Villaggio Coldiretti e, al rientro, visiteranno l’azienda “Cesare Buonamici” di Fiesole, una tra le realtà più affermate nel panorama olivo-oleicolo italiano e internazionale.