"Mercoledì al Museo", riprende l'iniziativa dedicata ai bambini

Nel mese di ottobre riprenderà l’iniziativa Mercoledì al Museo.

Tutti i mercoledì pomeriggio, fino a fine dicembre, presso le sedi del Museo regionale di Scienze naturali “Efisio Noussan”, si svolgeranno dei laboratori didattici a tema naturalistico, indirizzati ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Le attività, dedicate all’osservazione in natura, agli ambienti naturali, alla flora, alla fauna, alle tecniche di protezione e a tanti argomenti del mondo naturale, saranno condotte da educatori e guide naturalistiche ambientali che, con un approccio ludico, cercheranno di coinvolgere e stimolare i giovani partecipanti.

I laboratori si svolgeranno fino al 20 dicembre, dalle 14.30 alle 17.00, nelle aule didattiche situate presso la sede operativa del Museo, a La Salle, o nell’aula Mario De Bernardi, in prossimità del Castello di Saint-Pierre, sede espositiva del Museo.

I posti disponibili sono 15, è prevista la prenotazione obbligatoria via e-mail a info@guide-trek-alps.com, entro le 24 ore antecedenti il laboratorio e il costo è pari a 5 euro.

Cono-Scienza al Museo è, invece, un’iniziativa dedicata al pubblico adulto. Si tratta di due corsi, uno sul riconoscimento degli uccelli e l’altro sulla fotografia naturalistica.

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, grazie a Non sono tutti pasarot sarà possibile imparare a conoscere gli uccelli in natura in modo facile e divertente, mentre nel fine settimana successivo, sabato 4 e domenica 5 dicembre, l’aula didattica Mario De Bernardi ospiterà un corso di fotografia naturalistica con lo smartphone. La quota di iscrizione ai corsi, comprensiva di ingresso al Museo, è pari a 35 euro.

Le informazioni di dettaglio sulle iniziative sono reperibili sul sito del museo www.museoscienze.vda.it e su info@guide-trek-alps.com