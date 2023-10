L’Associazione L’Équilibre VdA attiva uno sportello d’ascolto telefonico

Da lunedì 2 ottobre 2023 sarà attivo lo sportello di ascolto telefonico gestito dall’associazione di volontariato L’Équilibre VDA.

Lo sportello, in completo anonimato, è rivolto a genitori, familiari e amici di persone, soprattutto giovani, che vivono in situazioni di disagio, in particolare per quanto riguarda le dipendenze.

Si tratta di un’occasione di confronto e di supporto nelle prime fasi della manifestazione del disagio, per aiutare i genitori ad uscire dall’isolamento e sostenerli sul da farsi.

Lo sportello è attivo tutti i giorni, dalle 19 alle 22, chiamando il numero 375 8003746. In altre fasce orarie è possibile lasciare un messaggio in segreteria o mandare una mail a info.lequilibre.vda@gmail.com

L’Équilibre VdA è un’associazione nata nel 2017 da un gruppo di auto mutuo aiuto formato da genitori per creare occasioni di incontro, sostegno reciproco e confronto sul disagio dei propri figli. Oggi, accresciuta dalle esperienze vissute, l’associazione ha sviluppato la consapevolezza che la responsabilità genitoriale non può essere agita soltanto tra le mura di casa e rivolta ai propri figli, ma deve essere estesa all’intera comunità educante fronteggiando il malessere sociale di cui sono vittime i nostri figli. Per questo L’Équilibre ha ampliato le sue finalità e, nell’occuparsi di prevenzione del disagio giovanile, promuove nuovi stili di vita e nuovi riferimenti valoriali.