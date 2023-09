LO SPORTELLO ITINERANTE DELL'USL CHE VA DAI CITTADINI

L'Azienda USL della Valle d'Aosta ha annunciato un'iniziativa rivoluzionaria che avrà un impatto significativo, soprattutto per le persone anziane e coloro che hanno poca familiarità con gli strumenti informatici. A partire dal 2 ottobre, il Comune di Valtournenche ospiterà lo "Sportello Itinerante", un progetto innovativo progettato per migliorare l'accesso ai servizi amministrativi nelle località remote della regione, lontane dai tradizionali sportelli.

L'iniziativa è stata concepita e proposta da un gruppo di lavoratori della SC Coordinamento Amministrativo delle Aree della Prevenzione, Territoriale e Ospedaliera, vincendo il concorso di idee aziendale grazie alla sua virtuosità e solidità. Questa iniziativa prevede servizi essenziali, come il supporto per prenotare esami, ritirare referti, rinnovare esenzioni, assistenza nell'uso del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e attivazione della Tessera Sanitaria.

Questa iniziativa è di importanza cruciale, soprattutto in considerazione della geografia unica della Valle d'Aosta, con molte comunità remote e isolate che rendono impraticabile l'apertura di sportelli tradizionali. Grazie a questa iniziativa, che non comporta costi aggiuntivi per l'Azienda USL, verrà sperimentato un nuovo approccio "itinerante" per avvicinare quei cittadini che hanno difficoltà a spostarsi per varie ragioni.

Il Direttore Generale USL, Massimo Uberti, sottolinea l'importanza di questo progetto per rispondere alle esigenze delle persone anziane e di coloro che hanno difficoltà a utilizzare strumenti informatici. Gli sportelli fissi attualmente si trovano in alcune località, ma lo Sportello Itinerante, in fase di sperimentazione fino ad aprile 2024, coprirà diverse località in giorni specifici, considerando anche le giornate di mercato zonale.

Le località coinvolte sono state selezionate sia per la loro distanza dagli sportelli fissi sia perché hanno una sede aziendale nel territorio. Gli orari autunno/inverno sono dalle 10:00 alle 13:00, mentre quelli primavera/estate sono dalle 10:00 alle 14:00. Il servizio sarà erogato da personale formato appositamente, in spazi dedicati nei consultori delle località coinvolte.

Il Direttore dell'Area Territoriale USL, Franco Brinato, sottolinea che lo Sportello Itinerante è un ulteriore strumento innovativo per affrontare le sfide delle comunità disagiate, migliorando l'accesso ai servizi amministrativi direttamente nelle comunità. Questo progetto dimostra l'impegno dell'Azienda a servire ogni cittadino della Valle d'Aosta.

Le responsabili del progetto, Cristina Grimod, Monica Vicentini e Antonella Delfino, enfatizzano l'attenzione ai bisogni dei cittadini e l'obiettivo di offrire un servizio che risponda alle esigenze di tutti, in particolare delle persone che hanno difficoltà a spostarsi, come gli anziani o coloro che vivono in zone mal servite dai mezzi pubblici.

Infine, questo progetto rappresenta un passo avanti nella creazione di prossimità e nell'offerta di servizi migliori per la popolazione. È un esempio di come le idee innovative possano essere coltivate e realizzate con successo, dimostrando l'impegno dell'Azienda USL nel migliorare la vita dei cittadini. Gli indirizzi degli Sportelli Itineranti nelle 5 Comunità coinvolte sono chiaramente specificati per facilitare l'accesso a questo prezioso servizio.

Gli indirizzi dello Sportello itinerante nei 5 Comuni coinvolti: