GLI ALPINI SULLE PRIME PAGINE DELLA DOMENICA DEL CORRIERE

Oltre un secolo fa, i giornali non erano ancora un prodotto alla portata di tutti. Gli analfabeti in Italia abbondavano e la scuola dell'obbligo durava solo tre anni. Ma anche la radio era agli albori e si sarebbe dovuto attendere ancora parecchio tempo, almeno fino agli Anni Venti, perché diventasse un mezzo di comunicazione per tutti. Di televisione, neanche a parlarne, ovviamente.

Per informarsi c'erano i giornali, oppure la parrocchia o il circolo del dopolavoro! Fu così che la Domenica del Corriere capì come fosse necessario raccogliere un pubblico il più ampio possibile, puntando sulle immagini che, per essere comprese, non avevano proprio bisogno di un capitale culturale. Uno degli ingredienti di successo furono sicuramente le copertine: disegni stupendi, realizzati da due grandi artisti, Achille Beltrame e Walter Molino.

Nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario di fondazione della Sezione Valdostana, giovedì 5 ottobre, alle 18.00, nella Sala dell'Hotel des Etats - accanto al Municipio di Aosta - verrà inaugurata una Mostra di queste splendide testimonianze, che ripercorrono il periodo che va dal 1875 al 1964.

Il Presidente dell'Ana, Carlo Bionaz commenta: "Sono sostanzialmente le illustrazioni di episodi di cronaca, che ritraggono gli Alpini impegnati in Valle d'Aosta, come per esempio la salita in vetta al Monte Bianco nel 1935 da parte degli allievi della scuola Centrale Militare di Alpinismo, oppure della ripetizione della salita sul Cervino dal Capitano Costanzo Picco nel centenario della prima scensione alla Gran Becca, e tante altre. Sono tavole che fanno parte della collezione che il Generale Antonio Vizzi ha voluto donare alla Sezione. Abbiamo apprezzato molto questo gesto e abbiamo deciso di metterlo a disposizione di tutta la popolazione, creando questa Mostra che, vista l'originalità delle opere, pensiamo possa incontrare il favore anche degli ospiti e delle migliaia di alpini che verranno ad Aosta in occasione delle celebrazioni del 21 e 22 ottobre prossimi."

Riassumere i fatti di cronaca in un solo disegno, in un'immagine era prerogativa di soli artisti, com'erano Beltrame e Molino, due talenti capaci di trasformare la realtà in poesia, rispettandola. Poter ammirare una parte della loro storia sarà un grande privilegio. Il Generale Antonio Vizzi, alpino iscritto al Gruppo Aosta, è scrittore, artista, custode di rara sensibilità di quel patrimonio del passato che coltiva nel rispetto della memoria.

"Le tavole disponibili sono circa una sessantina, tratte dall'Archvio Centro Documentale dell'R.C.S. Editori Spa di Milano, che mi sono state donate nel 2002 in forma anastatica per il libro 'Alpini, ieri, oggi, domani, sempre.' Queste tavole, dopo la Mostra, saranno a disposizione dei 71 Gruppi della Sezione per essere esposte in altri Comuni della Regione."