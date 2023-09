Due nuove panchine colorate per la sensibilizzazione

Venerdì 13 ottobre, alle ore 9, nell’area esterna alla nuova Università della Valle d’Aosta, ad Aosta, saranno posizionate le nuove panchine di sensibilizzazione sui temi dell’Endometriosi (colore giallo) e della Fibromialgia (colore viola).

“Le comunicazioni in aula da parte della Presidenza della Regione, che ringraziamo, - spiega l’Assessore Carlo Marzi - hanno anticipato al Consiglio le installazioni delle panchine dell’Endometriosi e della Fibromialgia, rispettando gli impegni che avevamo assunto in aula. Le panchine rafforzano le iniziative di sensibilizzazione che il Consiglio e l’Assessorato da anni hanno avviato per il riconoscimento e la presa in carico di queste gravi patologie”.