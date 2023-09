Pour la deuxième édition du projet Émigration Valdôtaine dans le Monde qui se déroulera cette année en Afrique du Sud

La sélection des 4 jeunes n'a pas été facile en raison de la qualité des candidatures qui se sont révélées de haut niveau, choisis sur la connaissance du français et de l'anglais, de la culture et de l'identité valdôtaine et d'une base technique pratique des logiciels de production et de post-production audiovisuelles. Les jeunes recevront également une bourse pour participer au projet.

Après un premier reportage l'année dernière sur l'Émigration aux États-Unis (intitulé The new world) consultable gratuitement sur le site de l'Union de la Presse Francophone www.upfvda.org, le deuxième reportage suivra cette année la vie de plusieurs valdôtains émigrés en Afrique du Sud. Des histoires surprenantes, en premier lieu celle d'Ariane Questiaux Coulter, arrière-petite-fille d'un émigré de Sarre du début du siècle dernier, qui avait "perdu" le lien avec ses origines et les a récemment retrouvées grâce au travail d'une enquêtrice-généalogiste de Novara, une des trois histoires qui seront développées dans le reportage. Le travail d'écriture du reportage est en cours d'élaboration afin d'être prêt à tourner à Cape Town du 26 novembre au 3 décembre prochain. Même si certaines séquences ont déjà été réalisé en Vallée d'Aoste en mai dernier et ce mois-ci. Et d'autres seront tournées en octobre. Le travail de montage et de post-production débutera immédiatement après le tournage début décembre jusqu'à fin janvier.

Comme l'année dernière, Michela Ceccarelli, consultante scientifique de la Fondation Chanoux, est chargée de coordonner les témoins émigrés en Afrique du Sud, Alessandro Celi, président du Comité des Traditions Valdôtaines, est consultant sur l'histoire de l'émigration valdôtaine, Patrick Perrier et Marco Gheller, respectivement secrétaire général et président de la Fondation Chanoux, se chargeront de la logistique du projet.

La coordination générale et la conception du projet ainsi que l'écriture, les images, le montage et la réalisation du reportage sur l'émigration valdôtaine en Afrique du Sud sont de Joseph Péaquin, Président de l'UPF Vallée d'Aoste avec l'aide des jeunes sélectionnés.

Le projet est le fruit d'une collaboration entre l'UPF Vallée d'Aoste, le Comité des Traditions Valdôtaines et la Fondation Chanoux et soutenu et financé par le service des activités culturelles de l’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles de la Région Autonome Vallée d’Aoste.









Per la seconda edizione del progetto “Emigration Valdôtaine dans le Monde” che quest'anno si svolgerà in Sudafrica sono stati selezionati Fabio Droghese, Ludovica Mocci, Anaïs Montrosset e Giulia Macello Violetta tra 18 candidati che si sono presentati al colloquio orale di inizio settembre. La selezione dei 4 giovani non è stata facile per la qualità delle candidature che si è rivelata di alto livello scelti per la conoscenza del francese e dell'inglese, della cultura e dell'identità valdostana e di una buona pratica di software di produzione e post-produzione audiovisivi. I giovani riceveranno anche una borsa di studio per la partecipazione al progetto.

Dopo un primo reportage lo scorso anno sull'Emigrazione negli Stati Uniti (intitolato The New World) visionabile gratuitamente sul sito dell'Union de la Presse Francophone all'indirizzo www.upfvda.org, quest'anno il secondo reportage seguirà la vita di diversi valdostani emigrati in Sudafrica. Storie sorprendenti, in primis quella di Ariane Questiaux Coulter, pronipote di un emigrato di Sarre dell'inizio del secolo scorso, che aveva “perso” il legame con le proprie origini e da poco ritrovate grazie al lavoro di una investigatrice-genealogista novarese, una delle tre storie che verranno sviluppate nel racconto. Il lavoro di scrittura del reportage è in fase di sviluppo per essere pronti a girare a Cape Town dal 26 novembre al 3 dicembre. Anche se alcune sequenze sono già state girate in Valle d'Aosta lo scorso maggio e in parte questo mese. E altre saranno girate ad ottobre. Il lavoro di montaggio e post-produzione inizierà subito dopo le riprese agli inizi di dicembre fino a fine gennaio.

Come lo scorso anno, Michela Ceccarelli, consulente scientifico della Fondazione Chanoux, è responsabile del coordinamento dei testimoni emigrati in Sud Africa, Alessandro Celi, presidente del Comité des Traditions Valdôtaines, è consulente sulla storia dell'emigrazione valdostana, Patrick Perrier e Marco Gheller, rispettivamente segretario generale e presidente della Fondation Chanoux, si occuperanno della logistica del progetto.

Il coordinamento generale e l'ideazione del progetto nonché la scrittura, le immagini, il montaggio e la regia del reportage sull'emigrazione valdostana in Sud Africa sono a cura di Joseph Péaquin, Presidente dell'UPF Vallée d'Aoste con l'aiuto dei giovani selezionati.

Il progetto è frutto della collaborazione tra l'UPF Vallée d'Aoste, il Comité des Traditions Valdôtaines e la Fondation Chanoux e sostenuto e finanziato dal servizio attività culturali dall'Assessorato Beni culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.