"C'era una volta la ferrovia Cogne - Acque fredde", Claudio Castiglion presenta il sui libro

Claudio Castiglion presenta il suo nuovo libro "C'era una volta la ferrovia Cogne - Acque fredde", giovedì 28 settembre in Piazza Roncas ad Aosta, alle ore 18.30.

Nato ad Aosta, dove vive, il giorno 8 settembre 1950. Diplomato geometra ha lavorato come agente immobiliare sino alla pensione. Coltiva due grandi passioni ossia la musica e la storia, specialmente quella ferroviaria. Suona chitarra e pianoforte e, sul finire degli anni ’70, ha aperto due tra le prime radio ”libere” in Valle d’Aosta con esperienze in varie emittenti locali, ancora in tempi recenti.

Da sempre appassionato di storia ferroviaria dal 1989 è collaboratore delle riviste nazionali “Tutto Treno” e “Tutto Treno & Storia” per le quali ha scritto numerosi articoli nonché, come coautore per la collana “Tema”, ha approntatao una monografia sulla storia dei “Treni “TEE”.

Nel 1996 fonda con altri appassionati l’Associazione Museo Ferroviario Valdostano e si occupa della redazione della rivista dell’Associazione “Train Passion / 100 % Ferrovia”.

Nel 1998 pubblica il libro “Binari ai piedi del Monte Bianco” che si classifica al primo posto del “Premio letterario Willien” di quell’anno in Valle d’Aosta.

E’ stato membro attivo della “Consulta Comunale per la Cultura del Comune di Aosta” con cui edita nel 2003, come coautore, uno studio avente per oggetto il “rapporto tra la città di Aosta, la ferrovia e la stazione”.

Nel 2015 partecipa come autore alla realizzazione di un documentario televisivo in cinque puntate dal titolo “Storia di una ferrovia di montagna: la linea Aosta / Pré-Saint-Didier” andato in onda nello spazio “Programmi” di Rai Tre Regione Valle d’Aosta.

Nel 2019 realizza, nuovamente come autore ancora per Rai Tre Regione Valle d’Aosta, un documen- tario in dieci puntate sulla storia della ferrovia Chivasso / Ivrea / Aosta dal titolo “Dalla pianura alle Alpi” anch'esso andato in onda nello spazio “Programmi” di Rai Tre Regione Valle d’Aosta.

Sempre nel 2019 pubblica il libro “Aosta, la stazione, la ferrovia e dintorni” edizione aggiornata e corretta dell’iniziativa editoriale del 2003.

Nel 2023 esce il suo ultimo libro “C'era una volta la ferrovia Cogne / Acque Fredde”.