TRAFORO DEL MONTE BIANCO CHIUSO PER NOVE SETTIMANE

Conformemente alla decisione degli Stati italiano e francese, riunitisi in una Commissione Intergovernativa giovedì 7 settembre 2023, in accordo con le Prefetture della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia riunitesi oggi martedì 26 settembre, il TMB GEIE realizzerà nel 2023 delle operazioni di manutenzione tecnica, in particolare lavori riguardanti la sostituzione degli elementi di impalcato stradale nella zona centrale del traforo e la sostituzione dei 76 acceleratori installati sulla volta. Tali operazioni necessiteranno di una chiusura totale dell’infrastruttura della durata di 9 settimane.

Le operazioni di manutenzione mantenute nel 2023

La sostituzione degli acceleratori era già stata precedentemente pianificata e prevista in parallelo ad un cantiere-test di risanamento della volta del traforo. Come noto, il cantiere-test di risanamento della volta è stato rinviato al 2024.

Oltre che per la sostituzione degli acceleratori, questa chiusura sarà utilizzata per realizzare alcuni lavori propedeutici di taglio delle solette in previsione dei prossimi lavori di sostituzione dell’impalcato stradale previsti nel 2024. Questa chiusura sarà altresì utilizzata per realizzare diverse altre operazioni di manutenzione.

L’esecuzione di tali progetti, che ha richiesto la totale riorganizzazione delle attività delle imprese coinvolte, necessiterà di una chiusura totale della galleria per un periodo di 9 settimane consecutive.

La circolazione al Traforo del Monte Bianco sarà pertanto completamente interrotta a partire da lunedì 16 ottobre, ore 8.00, fino a lunedì 18 dicembre 2023, ore 22.00.

Il TMB-GEIE si impegna sin d’ora a fare tutto quanto è nelle sue possibilità affinché la circolazione possa essere ripristinata in anticipo rispetto al 18 dicembre, informando per tempo le istituzioni e l’’utenza nel caso di un’eventuale riapertura anticipata del traforo.

Il calendario completo delle interruzioni totali della circolazione, comprensivo delle chiusure notturne infrasettimanali, previste per questo ultimo quadrimestre 2023, è disponibile sul sito www.tunnelmb.net e sull’applicazione TMB Mobility.

La data di scadenza di tutti gli abbonamenti (10 o 20 transiti) in corso di validità alla data di inizio della chiusura totale (16 ottobre 2023) sarà prorogata di 3 mesi. Il prolungamento della data di validità sarà effettuato automaticamente. Non sarà pertanto necessario inviare alcuna richiesta specifica di proroga.

La sicurezza del Traforo del Monte Bianco al centro delle decisioni

Il rinvio di un anno dei lavori di risanamento non avrà alcun impatto sulla sicurezza degli utenti che transitano dal Traforo. Tale decisione è infatti conforme alla politica di sicurezza che regola ogni aspetto del Traforo del Monte Bianco, ed è stata validata dal Politecnico di Torino che fornisce una consulenza alle istanze di governo del Traforo.

Il risanamento della volta è finalizzato ad una perennità a lungo termine dell’opera, e fa parte del programma permanente di monitoraggio e di controllo degli elementi di genio civile.

Gli itinerari alternativi al Traforo del Monte Bianco durante la sua chiusura totale di 9 settimane consecutive

La mappa degli itinerari alternativi – elaborata con le Prefetture della Regione Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia è disponibile sul sito www.tunnelmb.net e sull’applicazione TMB Mobility.

La mappa è stata condivisa anche con le Prefetture della Regione Piemonte e della Savoia, anch’esse impattate dalla chiusura del Traforo del Monte Bianco. Si stima che circa il 90% dei mezzi pesanti si dirigeranno verso il Traforo del Frejus, mentre i veicoli leggeri si ripartiranno, in funzione delle località di provenienza e destinazione, tra il Gran San Bernardo, il Frejus e i colli alpini.

TUNNEL DU MONT BLANC - Fermeture totale de 9 semaines à partir du lundi 16 octobre, 8h00, jusqu’au lundi 18 décembre 2023, 22h00

Conformément à la décision des États français et italien, qui se sont réunis en Commission Intergouvernementale le jeudi 7 septembre 2023, en accord avec les Préfectures de la Haute-Savoie et de la Région Autonome Vallée d’Aoste qui se sont réunies aujourd’hui mardi 26 septembre, le TMB-GEIE réalisera en 2023 des opérations de maintenance technique, notamment des travaux concernant le remplacement d’éléments de dalle dans la portion centrale du tunnel, ainsi que le remplacement des 76 accélérateurs sur la voûte. Ces opérations nécessitent la fermeture totale de l’ouvrage durant 9 semaines.

Les opérations de maintenance maintenues en 2023

Le changement des accélérateurs avait était déjà planifié et prévu en même temps qu’un chantier-test de rénovation de la voûte du tunnel. Comme déjà annoncé, le chantier-test de rénovation de la voûte a été reporté à 2024.

En plus du remplacement des accélérateurs, cette fermeture sera utilisée pour la réalisation de travaux préparatoires de sciage de dalles en prévision des prochains changements de dalle en 2024. Cette fermeture sera également utilisée pour mener à bien différentes autres opérations de maintenance.

L’exécution de ces projets, qui a demandé la réorganisation totale des activités des entreprises impliquées, nécessitera une fermeture totale de l’ouvrage sur une période de 9 semaines consécutives.

La circulation au Tunnel du Mont Blanc sera donc totalement interrompue à partir du lundi 16 octobre, 8h00, jusqu’au lundi 18 décembre, 22h00.

Le TMB-GEIE s'engage dès à présent à tout mettre en œuvre pour que le trafic puisse être rétabli avant le 18 décembre, en informant en temps utile les institutions et les usagers d'une éventuelle réouverture anticipée du tunnel.

Le calendrier complet des interruptions totales de la circulation, incluant les fermetures de nuit en semaine, programmées dans les quatre derniers mois de 2023, est disponible sur le site www.tunnelmb.net, ainsi que sur la app TMB Mobility.

La date d’échéance de tous les abonnements (10 ou 20 passages) en cours de validité à la date du début du chantier de rénovation de la voûte du tunnel (16 octobre 2023) sera prolongée de 3 mois. Le prolongement de la date de validité sera effectué de façon automatique. Il ne sera donc pas nécessaire d'envoyer une demande spécifique de prolongement.

La sécurité du Tunnel du Mont Blanc au centre des décisions

Le report d’un an des travaux de rénovation n’aura aucun impact sur la sécurité des usagers empruntant le Tunnel. Cette décision est en effet conforme à la politique de sécurité dans laquelle s’inscrit à tout instant le Tunnel du Mont Blanc, et a été validé par l’Institut Politecnico di Torino qui a mené une mission d’expertise pour les instances de gouvernance du Tunnel.

La rénovation de la voute vise une pérennité à long terme de l’ouvrage et s’inscrit dans le programme permanent de suivi et de contrôle des éléments de génie civil.

Les itinéraires alternatifs au Tunnel du Mont Blanc durant sa fermeture totale de 9 semaines consécutives

La carte des itinéraires alternatifs, proposée en collaboration avec les Préfectures de la Haute-Savoie et de la Région vallée d’Aoste est disponible sur le site www.tunnelmb.net, ainsi que sur la app TMB Mobility.

La carte a été partagée également avec les Préfectures de la Savoie et de la Région Piémont, elles aussi impactées par la fermeture du Tunnel du Mont Blanc. On estime qu'environ 90% des poids lourds se dirigeront vers le Tunnel du Fréjus, alors que les véhicules légers se répartiront, selon des origines-destinations, entre le Grand-Saint-Bernard, le Fréjus et les cols alpins.