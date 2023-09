GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

Il Governo regionale ha nominato Federico Maquignaz e Giacomo Biancardi in qualità rispettivamente di Presidente del consiglio di amministrazione/amministratore delegato e Presidente del collegio sindacale della società Cervino S.p.A..

Sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di manutenzione e integrazione dell’impianto paravalanghe del Telcio, a monte della località Staffal, a Gressoney-La-Trinité e delle opere paravalanghe nel bacino del Onderemwoald-Bodma a Gressoney-Saint-Jean.

Il Governo regionale ha approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli Enti locali della Valle d’Aosta”.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Il Governo regionale ha preso atto della partecipazione della Regione, in qualità di soggetto sub-attuatore, alla realizzazione dell’intervento “Single digital gateway”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il trasferimento di somma all’Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione (Area VdA), per la costituzione di un fondo per la gestione dei contenziosi.

Sono state approvate la disposizioni applicative per la concessione di un aiuto integrativo straordinario, per il 2023, alle aziende agricole a indirizzo zootecnico per la gestione delle superfici pascolive d’alpeggio.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono stati approvati i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio caduta massi sulla SR n. 47 di Cogne in corrispondenza della località Sisoret, nel Comune di Cogne.

È stata approvata una serie di progetti esecutivi che riguardano: i lavori di risanamento degli sbalzi posti lungo la SR n. 2 di Champorcher nel Comune di Hone; i lavori di manutenzione straordinaria sulla SR n.36 di Saint-Barthélemy, nel Comune di Nus; gli interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione stradale della galleria “Fiernaz” della SR n. 46 della Valtournenche; i lavori di risanamento del viadotto lungo la SR n. 2 di Champorcher nel Comune di Pontboset.

La Giunta regionale ha approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Modificazioni alla legge regionale sulle norme per la tutela delle acque dall’inquinamento (l.r. n. 59 del 1982)”.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata esaminata la deliberazione relativa all’”Ulteriore autorizzazione temporanea agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali a reclutare il personale OSS necessario per garantire i servizi socio-assistenziali”.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato lo svolgimento delle manifestazioni di artigianato di tradizione per il 2025, come la millenaria Fiera di Sant’Orso, gli eventi collaterali nonché le manifestazioni estive di artigianato di tradizione, per una spesa complessiva stimata di 781 mila e 290 euro.