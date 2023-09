Fidas – V edizione di “A Scuola di Dono”

Dialogare con i più giovani per far riflettere su ciò che significa fare la propria parte per garantire una cura a base di sangue e plasma ai pazienti che ne hanno bisogno. Con questo obiettivo, per il quinto anno, è pubblicato online il bando del concorso nazionale FIDAS intitolato “A Scuola di Dono”.

L’iniziativa è un’occasione per avviare un percorso di conoscenza del mondo del sangue e per promuovere tra i giovani l’esercizio della cittadinanza attiva e del volontariato. Obiettivi che, insieme a molti altri, accomunano l’impegno di FIDAS con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il quale il 13 settembre è stato firmato un protocollo di intesa della durata di tre anni volto a coinvolgere il mondo della scuola in toto sul tema della donazione di sangue e plasma.

Il concorso “A Scuola di Dono” è rivolto alle scuole primarie, alle secondarie di primo grado e secondo grado e consiste nella realizzazione di un messaggio, sviluppato e realizzato nelle modalità preferite – tra cui disegno, fumetto, gioco, breve racconto e molto altro – declinato nelle tematiche indicate per sezione. Al concorso è possibile partecipare individualmente, con tutta la classe oppure un gruppo della classe, scegliendo solo una di queste tre modalità.

I partecipanti potranno iscriversi inviando i lavori prodotti entro il 28 febbraio 2024 all’Associazione FIDAS di riferimento del proprio territorio (l’elenco delle Associazioni FIDAS è consultabile sul sito https://fidas.it/federate/). Nel caso in cui l’Istituto Scolastico si trovi in una provincia dove non sono presenti associazioni FIDAS, gli elaborati potranno essere inviati, entro il 10 marzo 2024, a FIDAS Nazionale, previo contatto con la stessa.

Giovanni Musso, presidente di FIDAS Nazionale, introduce così la nuova edizione: “È il quinto anno che “A Scuola di Dono” riesce nel coinvolgere migliaia di bambini e ragazzi in un momento di creatività e riflessione su una tematica di primo piano per la salute di tutti. Per questo invitiamo tutto il personale scolastico a entrare in contatto con le associazioni FIDAS locali e invitare alla partecipazione gli studenti. L’obiettivo è quello di introdurre l’importanza di un gesto che è vitale per molti pazienti con patologie rare e meno rare”.

I lavori saranno premiati con una targa di merito durante la cerimonia di apertura del 62mo Congresso Nazionale FIDAS che si svolgerà il 17 maggio 2024 a Sanremo. I vincitori nazionali delle tre sezioni riceveranno un buono di euro 500,00 ciascuno per l’acquisto di materiale didattico e una targa di merito.

Grazie anche al lavoro di promozione portato avanti dalle Associazioni FIDAS dei vari territori e alla collaborazione entusiasta di molti docenti, “A Scuola di Dono” l’anno scorso ha raccolto migliaia di adesioni. Alla quarta edizione del concorso hanno partecipato infatti 2.367 studenti da 165 istituti scolastici su tutto il territorio nazionale.

La FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) è una Federazione composta da 80 Associazioni autonome presenti in 18 Regioni, per un totale di oltre 450.000 iscritti. Rappresenta circa un terzo dei donatori che ogni anno con il loro dono – un gesto di responsabilità civile – supportano il Sistema Sanitario Nazionale. La sua finalità prioritaria è il mantenimento dell’autosufficienza su scala nazionale della raccolta di sangue intero e il raggiungimento dell’autosufficienza della raccolta del plasma.

BANDO CONCORSO