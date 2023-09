L'Associazione Volontari del Soccorso Grand Paradis compie 30 anni

Si terrà domenica 24 settembre la celebrazione del trentennale dell’Associazione Volontari del Soccorso Grand Paradis.

Nell’ormai lontano 1993 un gruppo di donne e di uomini, spinti dal desiderio di aiutare il prossimo, si è riunito per fondare l'Associazione Volontari del Soccorso Grand Paradis. Oggi, dopo trent'anni, l'Associazione vanta più di 80 volontari che, ogni giorno, sono al servizio del territorio con tante attività di soccorso, trasporti secondari, assistenza alle manifestazioni, taxi sanitari, servizi sociali, attività di prevenzione e di formazione. A queste attività, nel recente passato, si è costituita “Il mandorlo fiorito” una sezione di prevenzione suicidi nata con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sul territorio per sostenere, supportare e informare chi si trova ad affrontare questa problematica.

La giornata avrà inizio alle ore 10.00 con la Santa Messa presso la Chiesa di San Maurizio di Sarre e continuerà con un’esercitazione di soccorso a cui parteciperà la squadra taglio dei Vigili del Fuoco volontari di Villeneuve, oltre ai volontari dell’Associazione. A seguire si terrà il pranzo sociale presso il ristorante “Notre Maison” di Vetan alle ore 13.00.

“Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo – spiega il Presidente dell’Associazione Flavio Borinato – in trent’anni abbiamo fatto tanta strada e ringrazio quanti hanno contribuito a promuovere e far crescere l’associazione. In questo lungo percorso, iniziato sotto l’egida di Daniela Lale Demoz, tante persone si sono avvicinate e siamo riusciti così a incrementare e garantire ogni giorno tutti servizi. I festeggiamenti per il trentennale vogliono essere un momento per riunire e ringraziare tutti i volontari, i rappresentanti del Comitato ANPAS, le autorità regionali e comunali che, grazie alla loro collaborazione e impegno, permettono di garantire il prezioso servizio offerto dall’Associazione alla comunità”.

Al termine del banchetto saranno premiati i volontari che, negli anni, hanno dedicato il proprio tempo per aiutare gli altri e, infine, vi sarà la consegna di una nuova automobile, che sarà utilizzata per i servizi sociali e di protezione civile, donata dalla Signora Usel Virginia in memoria di suo marito Franco Vuillermin: “si tratta di un gesto di grande generosità - spiega il Presidente - la famiglia infatti, nel 2018, aveva già fatto dono all’Associazione di un’ambulanza. Questi gesti rappresentano l’importanza e l’apprezzamento da parte della popolazione del servizio che ogni giorno i volontari portano avanti con impegno”.