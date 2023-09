Alla scoperta dei Signori di Pont Saint Martin

L’iniziativa consta in una serie di visite guidate al Castello Vecchio, oggetto di recente intervento di restauro, per ripercorrere la storia dei Signori di Pont-Saint-Martin; i partecipanti assisteranno anche a un breve concerto di Gabriele Viada, fisarmonica dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta, svolto all’interno dell’aula esagonale del medesimo sito. Le visite proseguiranno e si concluderanno alla Casaforte L’Castel, seconda ed ultima dimora dei Signori nel centro del paese.

L’evento si svolge nel pomeriggio di domenica 24 settembre 2023 con partenza delle visite al Castello Vecchio alle 14:00 e alle 15.30. I posti sono limitati ed è vivamente consigliata la prenotazione presso la Biblioteca comunale.

NOTE IMPORTANTI

RITROVO: Area Pic Nic del Bousc Daré lungo la R1 per Perloz 10 minuti prima dell’orario di visita.