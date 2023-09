Al via il corso di formazione per educatori e professionisti del settore

Spesso, le famiglie adottive si trovano ad aver bisogno del sostegno di figure educative che intervengano in situazioni di difficoltà sia a supporto della costruzione di buone relazioni familiari, sia in caso di difficoltà di apprendimento e/o comportamento a scuola o, ancora, in situazioni di conflitti difficili da gestire o qualora si prospetti una vera e propria crisi adottiva.

L'educatore deve quindi avere una buona conoscenza del mondo adottivo e delle sfide che lo caratterizzano, delle dinamiche familiari e dei compiti specifici dei genitori e dei figli adottivi. Per poter essere d'aiuto ad una famiglia adottiva, un buon educatore deve riuscire ad entrare in relazione con il minorenne – da solo o in gruppo –, deve sapersi interfacciare con i suoi genitori o con gli altri caregiver di riferimento, saper lavorare in rete e muovere in ambito scolastico, relazionarsi in modo efficace con la rete dei servizi, promuovendo interventi di benessere per tutti i membri della famiglia.

Per questo, l’Associazione genitori adottivi per esempio (AGApe) ha organizzato un corso di formazione per educatori e professionisti del settore – come psicologi o insegnanti – intitolato “Il lavoro con le famiglie adottive”, in programma mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 novembre alla sala della BCC Valdostana in piazza Arco di Augusto, ad Aosta.

Gli incontri saranno condotti dal dottor Francesco Vadilonga e dalla dottoressa Sara Lombardi, entrambi psicologi, psicoterapeuti e formatori esperti del Centro di Terapia dell'Adolescenza di Milano. Il laboratorio di narrazione sarà invece condotto dalla dottoressa Devi Vettori, formatrice sulla narrazione adottiva.

La partecipazione all’evento è gratuita. Saranno, inoltre, rilasciati 18 crediti formativi per gli educatori professionisti.

Il programma del corso

Mercoledì 15 novembre

Ore 9-13

· Introduzione a cura del servizio adozioni della Regione Valle d'Aosta

· Il bambino adottato: traumi, difficoltà e risorse alla luce della teoria dell'attaccamento

· Strategie adottive e stili di attaccamento

· L'adozione di bambini grandi

Ore 14-17

· Le dimensioni riparativa ed elaborativa dell'adozione

· L'apertura comunicativa: La narrazione emotiva

Giovedì 16 novembre

Ore 9-13

· Adolescenti in adozione

La ricerca d'identità

Il confronto con le origini

I genitori adottivi di fronte alle origini del figlio

Ore 14-17

· Le crisi adottive

Dinamiche familiari, comportamenti illegali, allontanamenti, inserimenti in comunità

Venerdì 17 novembre

Ore 14-18

· Laboratorio di narrazione adottiva con Devi Vettori

Per informazioni e per iscriversi al corso è sufficiente inviare una email all’indirizzo info@agape-aosta.it o consultare il sito di AGApe Aosta.

AGApe – Associazione genitori adottivi per esempio – è stata fondata ad Aosta il 22 maggio 2010 da un gruppo di genitori adottivi con percorsi di adozione nazionale e internazionale e con, in comune, l’esigenza di formarsi, confrontarsi, sostenersi reciprocamente e affrontare le diverse fasi della vita della famiglia in modo consapevole. AGApe – associazione che organizza molte attività per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’adozione – è socio fondatore di CARE, il Coordinamento Associazioni famigliari adottive e affidatarie in Rete. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.agape-aosta.it.