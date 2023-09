Convegno conclusivo del Progetto inerente la formazione e il modello di presa in carico per gli uomini autori di violenza sul territorio valdostano

“Alla presenza dei rappresentati dei Servizi pubblici e del Privato Sociale del territorio verranno illustrati i risultati del progetto e il modello di presa in carico degli uomini autori di violenza, declinato sulle esigenze del nostro territorio, sottolinea l’Assessore Carlo Marzi. Con il prossimo step passeremo dalla fase teorica di progettazione alla fase concreta, realizzando, anche in Valle d’Aosta, un Centro di servizi per la presa in carico e il trattamento di uomini autori di violenza, un servizio di grande importanza per le persone vittime di violenza. Ringrazio per l’impegno profuso il Dipartimento politiche sociali, promotore dell’iniziativa, e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito con le loro competenze e professionalità a realizzare un percorso importante nella strategia di contrasto alla violenza domestica e di genere”.

“I fondi strutturali e, in particolare il Fondo sociale europeo, precisa l’Assessore Luciano Caveri, possono rappresentare un elemento di spinta per la realizzazione di progetti innovativi legati a tematiche sociali di particolare importanza. Il tema della violenza di genere è centrale nel dibattito pubblico. È quindi importante che anche la nostra Regione si faccia promotrice di azioni volte ad aiutare le vittime e sensibilizzare l’opinione pubblica”.

La violenza contro le donne è un fenomeno che, a livello nazionale, colpisce quasi un terzo della popolazione femminile (Istat 2021). L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, insieme al Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze e in sinergia con il Centro donne contro la violenza di Aosta - gestore dell’unico Centro Anti Violenza presente sul territorio regionale - e le cooperative sociali La Sorgente, Esprit à l’Envers ed Enaip Vallée d’Aoste, ha promosso un Progetto sperimentale, finanziato con risorse del Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (Fondo Sociale Europeo)”.

Tale programma è finalizzato a formare diversi operatori del territorio che intervengono a vario titolo nell’ambito del contrasto alla violenza di genere nel riconoscere la violenza, nel lavorare efficacemente in rete e porre le basi per un modello di Centro di presa in carico per uomini autori di violenza, che risponda alle specifiche caratteristiche del territorio valdostano; è infatti sempre più chiaro, sia a livello nazionale che internazionale, che per interrompere il fenomeno è necessario intervenire anche su chi tali violenze le commette, attraverso la realizzazione di programmi specifici.