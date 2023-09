Due valdostani sulla via del riso

Il territorio vercellese ospita l'evento "Esercito Express – La via del Riso," ideato per valorizzare il patrimonio artistico e naturale, e promuovere la solidarietà. Organizzato dall'Associazione Esercito di Cuori, coinvolge 10 coppie, tra cui i partecipanti valdostani Libero Mangieri Max di Pont -Saint -Martin, Presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato Valle D’Aosta, e Genny Patierno di Aosta, personal trainer, che si sfideranno in prove pratiche e culturali lungo il percorso da Santhià a Vercelli. Il montepremi sarà devoluto all'associazione Fondo Edo Tempio di Biella per sostenere i malati oncologici.

L'evento promuove la solidarietà e coinvolge le Associazioni locali, offrendo loro uno spazio nella festa finale in Piazza Cavour a Vercelli il 24 settembre dalle ore 15. L'obiettivo è far conoscere il volontariato del territorio e raccogliere fondi. L'adesione richiede la compilazione del modulo entro il 15 settembre.

Le Associazioni interessate potranno mettere un loro stand e fare attività di promozione, raccolta fondi, ricerca volontari, Domenica 24 Settembre, a partire dalle ore 15.

23 e 24 Settembre, il territorio vercellese sarà animato da un nuovo evento pensato per valorizzare il nostro patrimonio artistico e naturalistico e per promuovere la solidarietà.



L’Associazione Esercito di Cuori, organizza “Esercito Express – La via del Riso”, una iniziativa, unica nel suo genere, che, prendendo spunto dal famoso format televisivo, coinvolgerà 10 coppie che si sfideranno in prove pratiche e di cultura generale, percorrendo un tragitto tra Santhià e Vercelli.



L’obiettivo è promuovere e dare visibilità al territorio e alle sue tradizioni e sostenere una buona causa: il montepremi dell’evento sarà, infatti, devoluto all’associazione Fondo Edo Tempio di Biella, per supportare i malati oncologici.

Tutta la manifestazione sarà improntata alla promozione della solidarietà, per questo si è pensato di dare ampio spazio alle Associazioni del territorio, creando un momento di festa finale, organizzato in collaborazione con il Centro Territoriale per il Volontariato ETS, per accogliere l’arrivo delle coppie al termine della gara, in Piazza Cavour a Vercelli.



Il desiderio è quello di ritrovarsi in una occasione di piazza dove le tante associazioni e realtà benefiche locali potranno incontrare la cittadinanza e far scoprire il variegato mondo del volontariato del territorio.

Per aderire è necessario compilare e consegnare a CTV il modulo di adesione entro il 15 Settembre.



L’allestimento dello stand sarà a cura delle Associazioni partecipanti; sarà possibile chiedere a CTV il prestito delle attrezzature.

Per informazioni:

0161 503298, segreteria.vercelli@centroterritorialevolontariato.org

Esercito Express coinvolge diverse realtà locali impegnate per la buona riuscita dell’evento; riunisce, infatti, diversi Sponsor senza i quali la raccolta fondi non potrebbe esistere: Mundi Riso, Ovest Sesia, Rivendita 22, Lions Vercelli, La Voce di una è la voce di tutte, Il Giardino Incantato di Crova, Scuola Guida Viotti; e tanti collaboratori: Centro Territoriale per il Volontariato ETS, Vitaminstore Vercelli, G.V.S.S. Santhià, Punto di Vista Associazione Fotografica Vercellese, Crisù Centro Estetico, Gastronomia Zaccone, Libriamoci a Vercelli, Diapsi Vercelli.

Gode, inoltre, del patrocinio del Comune di Santhià e del Comune di Vercelli.

Prevede, infine, il supporto di tanti “soci tutor” dell’Associazione che supporteranno le coppie e di uno staff organizzativo che permetterà lo svolgimento dell’evento.