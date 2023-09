“Avvocati per i Diritti umani”: iscrizioni aperte fino al 18 per il corso di formazione

C'è tempo fino al 18 settembre per iscriversi al corso di formazione sui Diritti umani organizzato da Cittadinanzattiva attraverso la rete “Giustizia per i Diritti” e con il supporto della Scuola civica di Alta formazione. Il corso, rivolto ad avvocati ed operatori legali, è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense che ha riconosciuto 6 crediti formativi. Si svolgerà in live-streaming su Zoom dal 20 settembre al 25 ottobre 2023 e sarà articolato in sei moduli formativi che permetteranno di approfondire conoscenze, strategie e meccanismi di intervento e difesa con particolare riferimento alla cittadinanza italiana, protezione internazionale, violenza di genere, tutela LGBTQ+, tutela delle vittime di reato e costituzione di parte civile di enti ed associazioni.

Attraverso l’analisi di specifici casi studio e la trattazione di questioni cruciali, grazie al contributo di autorevoli esperti in materia, il corso offrirà una panoramica normativa sul sistema dei diritti umani, approfondendo gli ambiti di intervento e definendo gli strumenti e le strategie di difesa. L’obiettivo è quello di promuovere consolidare, presso gli operatori del diritto, la cultura dei diritti umani e favorire l’ampliamento degli orizzonti di tutela, valorizzando le potenzialità del contenzioso strategico.

Per iscriversi è necessario compilare questo modulo

Qui la pagina dedicata per consultare il programma del corso ed il calendario degli incontri.