Formation professionnelle à la communication multimédia – Le Forum Francophone Multimédia

L’UPF – Union de la Presse Francophone – Section de la Vallée d’Aoste organise un cours de formation professionnelle en collaboration avec le Centre Abbé Trèves et la Fondation Emile Chanoux et le soutien du service des activités culturelles de l’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des Relations intergénérationnelles de la Région autonome Vallée d’Aoste pour 6 jeunes valdôtains d’âge compris entre 18 et 29 ans.

Les participants ont tous été sélectionné sur la base de leur curriculum, de leur préparation et de leur motivation. Une sélection sur des critères purement méritocratiques.

La formation s’étalera de la mi-septembre à la mi-décembre et les formera à la communication multimédia en leur fournissant des compétences très appréciées et recherchées sur le marché de l’emploi.





Ils recevront une formation sur l’écriture d’articles de presse, la réalisation d’un reportage audiovisuel et la création d’un podcast audio. De plus, ils recevront une bourse d’étude afin de récompenser leur assiduité.





Toutes les productions seront ensuite disponibles sur le site de l’UPF Vallée d’Aoste (www.upfvda.org) à la rubrique « Le Forum Francophone ». Une sélection des meilleurs articles sera également publiée sur la version papier dans le numéro du mois de décembre 2023 du Forum Francophone avec un numéro spécial jeunes.

Sur le site, la rubrique « Le Forum Francophone » deviendra « Le Forum Francophone Multimédia » avec de l’écrit, de la vidéo et des podcasts en multipliant les collaborations.





Avec cette formation, l’Union de la Presse Francophone continue dans son entreprise, initiée en 2019, de rajeunissement de ses associé.e.s tout en favorisant l’accès au numérique et aux nouvelles technologies et une pratique concrète et moderne de la langue française en Vallée d’Aoste.





Les participants sélectionnés pour la formation sont : Sophie Bionaz, Elena del Col, Matilda Cosentino, Sébastien Linty, Valentina Pietroni et Giuseppe Varone.

Les formateurs sont pour le podcast audio, la journaliste suisse Laure Gabus, pour l’écrit Gabriella Vernetto et pour l’audiovisuel Joseph Péaquin.





La conception et la coordination du projet sont de Joseph Péaquin, Président de l’UPF Vallée d’Aoste.





Formazione professionale in comunicazione multimediale – Le Forum Francophone Multimedia





L’UPF – Union de la Presse Francophone – Sezione Valle d’Aosta organizza un corso di formazione professionale in collaborazione con il Centre Abbé Trèves, la Fondazione Emile Chanoux e il supporto del dipartimento attività culturali dell’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d'Aosta per 6 giovani valdostani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.

I partecipanti sono stati tutti selezionati sulla base del loro curriculum, della loro preparazione e della loro motivazione. Una selezione basata su criteri strettamente meritocratici.

Il percorso formativo si svolgerà da metà settembre a metà dicembre e formerà i giovani alla comunicazione multimediale fornendo loro competenze molto apprezzate e ricercate sul mercato del lavoro.





Riceveranno una formazione per scrivere articoli di stampa, produrre un reportage audiovisivo e creare un podcast audio, oltre a una borsa di studio per premiare la loro assiduità.





Tutte le produzioni saranno poi disponibili sul sito dell’UPF Vallée d’Aoste (www.upfvda.org) nella sezione “Le Forum Francophone”. Una selezione dei migliori articoli sarà pubblicata anche in versione cartacea nel numero di dicembre 2023 del Forum Francophone con un numero speciale giovani.

Sul sito la sezione “Le Forum Francophone” diventerà “Le Forum Francophone Multimédia” con articoli, videos e podcasts ampliando così le collaborazioni.





Con questa formazione, l'Union de la Presse Francophone prosegue la sua impresa iniziata nel 2019, di ringiovanire i suoi associati promuovendo l'accesso al digitale e alle nuove tecnologie e una pratica concreta e moderna della lingua francese in Valle d'Aosta.





I giovani partecipanti selezionati per la formazione sono: Sophie Bionaz, Elena del Col, Matilda Cosentino, Sébastien Linty, Valentina Pietroni e Giuseppe Varone.





I formatori sono per il podcast audio, la giornalista svizzera Laure Gabus, per la pratica della scrittura Gabriella Vernetto e per l'audiovisivo Joseph Péaquin.





L’ideazione e il coordinamento del progetto sono di Joseph Péaquin, Presidente dell’UPF Vallée d’Aoste.