Prorogato il bando “(R)Innova la tua impresa” per lo sviluppo di attività extra-agricole

Al fine di ampliare le possibilità di partecipazione da parte delle aziende del territorio, il Comitato direttivo del GAL Valle d’Aosta ha approvato oggi la proroga del bando “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole”, che prevede opportunità di finanziamento a fondo perduto pari al 50% del valore del progetto, per un importo massimo di 50.000,00 euro.



La nuova scadenza del bando, pubblicato il 16 febbraio scorso, è stata fissata alle ore 12.00 di mercoledì 15 novembre 2023.



L’iniziativa mira a sostenere le imprese locali, promuovendo interventi che permettano di arricchire e modernizzare l’offerta turistica e di valorizzare le risorse del territorio, anche attraverso la diversificazione dell’attività delle aziende agricole. L’obiettivo è incentivare la crescita di opportunità lavorative e di reddito nelle aree montane. Sono quindi ammessi interventi all’interno dell’area del GAL Valle d’Aosta, ovvero in tutti i Comuni valdostani, ad eccezione del capoluogo.



È stato inoltre approvato l’aumento delle risorse economiche allocate in favore del bando, portando la dotazione finanziaria ora disponibile a 900.147 €, provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Tale importo permetterà di assegnare il contributo ad un numero maggiore di progetti rispetto a quanto inizialmente previsto.

Potranno essere finanziati interventi per l’acquisto e l’installazione di attrezzature, impianti e arredi finalizzati a diverse tipologie di attività extra-agricole, come ad esempio: nuovi servizi turistici riferiti a target specifici, miglioramento delle attività micro-ricettive, sviluppo di attività ricreative legate al territorio e alla cultura locale, supporto al mantenimento del verde e del paesaggio, produzione e vendita di prodotti tipici e artigianali, attività assistenziali ed educative organizzate da fattorie sociali

a favore di categorie fragili, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la diversificazione dell’attività delle aziende agricole, realizzazione di prodotti e servizi finalizzati alla promozione turistica attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

L’iniziativa si rivolge a microimprese in forma individuale, societaria o cooperativa, lavoratori autonomi titolari di partita IVA e reti d’impresa.



Ulteriori novità riguardano il punteggio minimo richiesto per accedere al bando, fissato ora a 10 punti.



Il bando assegna premialità particolari ai progetti presentati da giovani, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, e da donne. Verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi ad interventi che prevedono l’utilizzo di tecnologie innovative e che contribuiscono ad ampliare l’offerta di servizi rivolti ad anziani, bambini e disabili.



Le domande di contributo dovranno essere consegnate entro i termini di scadenza del bando presso la sede del GAL Valle d’Aosta, situata al primo piano di Piazza Chanoux 45, ad Aosta.



L’ufficio del GAL è a disposizione di tutti gli utenti interessati per fornire ulteriori informazioni sul bando e offrire supporto nella presentazione delle domande di contributo.



Per maggiori informazioni: www.gal.vda.it