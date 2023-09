Tra i lupi della Valle D’Aosta

“Nuovi Equilibri - Sulle tracce di un ritorno” è il nuovo volume fotografico - di André Roveyaz e Francesco Guffanti - dedicato al ritorno del lupo in Valle d’Aosta, ed è molto più di un semplice libro sul lupo: è un viaggio affascinante alla scoperta delle meraviglie naturali, della biodiversità e delle particolarità faunistiche della Valle d’Aosta, raccontate attraverso luoghi suggestivi e paesaggi mozzafiato.

Ogni foto ha una storia da raccontare e, attraverso l'esperienza personale degli autori, si vuole offrire al lettore una nuova prospettiva sulla presenza del lupo sulle Alpi, approfondendo la conoscenza di questa affascinante creatura e il suo ruolo fondamentale nell’ecosistema naturale. Un approccio ragionato e responsabile è fondamentale quando si ha a che fare con la fauna selvatica, al fine di evitare qualunque forma di disturbo, ed è proprio questo lo spirito che ha spinto André e Francesco a scoprire più da vicino questi animali, sacrificando spesso l’aspetto fotografico, per garantire loro la dovuta tranquillità.

Il libro sarà stampato e consegnato in anteprima ai sostenitori entro la fine di Novembre 2023. La campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, servirà per sostenere i costi di stampa, gli spostamenti in auto e la manutenzione all’attrezzatura.