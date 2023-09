Rassemblement Valdôtain: la continuation d'une action politique

Aujourd'hui, vendredi 15 septembre 2023, les Conseillers Stefano Aggravi, Dennis Brunod, Diego Lucianaz et Dino Planaz ont communiqué à la Présidence du Conseil de la Vallée la constitution du nouveau groupe "Rassemblement Valdôtain" et leur sortie du groupe Lega Vallée d'Aoste.

Le Conseiller Aggravi a été désigné Chef de groupe et le Conseiller Brunod Vice-Chef de groupe.

«La naissance du groupe représente la continuation de notre action politique - disent les Conseillers de Rassemblement Valdôtain - avec le but de rassembler les Valdôtains qui se reconnaissent dans les valeurs de l'Autonomie spéciale, du fédéralisme, de la sauvegarde de l'identité et des traditions de notre Vallée, de la défense des libertés individuelles et des valeurs conservatrices de notre société.»