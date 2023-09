Nuova apertura sede FIDAS VDA il 25 settembre

Giuseppe Grassi, presidente dei Donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta comunica che dal prossimo 25 settembre 2023, la sede dei Donatori di sangue della Federata FIDAS “San Michele Arcangelo” situata in via Lucat 2/A ad Aosta al primo piano presso lo Spazio delle Associazioni sarà aperta nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Giovani, Volontari e Donatori offriranno gratuitamente del tempo e si alterneranno per svolgere un servizio di accoglienza, ascolto e di informazione.

Con questa iniziativa Fidas Valle d’Aosta apre le porte dell’Associazione con l’intento di far entrare aria nuova, cogliere nuove occasioni, creando condizioni di conoscenza, avvicinamento e confronto con cittadini, giovani, associazioni, categorie professionali al fine di intrecciare momenti di crescita, di valorizzazione e collaborazione tra componenti diverse del territorio. Nelle ore pomeridiane di apertura della sede sarà possibile conoscersi, aderire alla Fidas, ritirare gadget, materiale promozionale, la tessera di Donatore, passare per una chiacchierata di conoscenza e far lievitare l’invito alla partecipazione attiva alla vita associativa, valorizzando proposte e idee.

L’occasione è giusta per ricordare anche che potete seguire i Donatori di sangue della Fidas Valle d’Aosta sul sito internet www.fidasvda.it sulle piattaforme on line Facebook, Twitter, Instagram, LInkedIn oppure contattare su WhatsApp il 3387925709.