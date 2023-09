In Cittadella si accende il Festival "This is Us"

Un fine settimana all’insegna del gioco e del mistero, legato alla “magia” del cinema e tanta musica, con protagonista l’Hip Hop, prima, ed una vera e propria immersione tra generi sonori poi.

La Cittadella dei Giovani di Aosta scalda i motori per il secondo weekend del Festival “This is Us”, come sempre ricco di appuntamenti.

Si parte venerdì 22 e sabato 23 settembre, quando la struttura di viale Garibaldi ospiterà l’Escape Room “Maleficus: L’Oscura Eredità del Regista”, creata dai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio “Cactus Lab: boost your event”.

Un’esperienza unica nel suo genere – gratuita e rivolta a tutti, dai 14 anni in su –, che offre agli avventurieri l’opportunità di immergersi nell’orrore e nella suspense come mai prima d’ora. Con 30 minuti a disposizione le squadre – composte dalle 4 alle 6 persone – dovranno infatti scoprire gli oscuri segreti che circondano la vita e la scomparsa di Quentin Maleficus, mentre esplorano la casa del regista. L’appuntamento è dalle 15 alle 22, mentre alle 15 di sabato 23 è prevista la premiazione nella piazzetta della Cittadella. Per prenotarsi è sufficiente compilare il Google Form a questo indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2BC6iaVBJYfBJIjcqmUk9qHTyrfi3A6TnufgZXt3bprMeRA/viewform.

Urban Skillz – Hip Hop Jam

A partire dalle 15.30 di sabato 23 settembre, ecco un evento che farà vibrare la Cittadella con tutta l’energia della cultura Hip Hop.

A partire dallo Skate Contest, dove tutti gli amanti dello skate potranno sfidarsi nelle categorie “Death Race” e “Best trick”, mettendo in mostra le proprie evoluzioni con, in palio, un montepremi di 250 euro.

E mentre, tutto attorno, con lo spettacolare “Open Wall” sarà possibile esprimere la propria arte, torna l’appuntamento con “Open Cypher”, i ballerini di Street Dance, accompagnati dai ritmi di DJ Panda. Nel pomeriggio, ecco i live Hip Hop con una Line up di ospiti straordinari.

Gli eventi continuano con “Drop it”, format dedicato alla scoperta e allo sviluppo della community Hip Hop valdostana grazie ad un circuito professionale suddiviso in 3 fasi: Challenge, Create & Drop it. Nella Challenge Dj Ake, producer e DJ per Red Bull, ha messo a disposizione di tutti – fino al 15 settembre – un beat da scaricare qui. E sempre lui sceglierà i migliori otto, che si esibiranno dal vivo per vincere un premio di 300 euro di studio session proprio con DJ Ake.

Qui tutti gli step per partecipare: https://www.cittadelladeigiovani.it/eventi/this-is-us-urban-skillz-hip-hop-jam/

Torna il Festival Anita

Dopo l’appuntamento del 2022, ad Halloween, e quello di giugno 2023, torna la terza edizione del Festival Anita, nato per portare avanti l’eredità dello storico Centro Anita, luogo di libera espressione, scambio e incontro, arte e musica. L’evento è in domenica 24 settembre. Sarà una giornata per ascoltare e spaziare tra vari generi del panorama musicale valdostano e conoscere – e scoprire – le band ed i cantanti nelle loro differenze. Oltre alla data settembrina, questa edizione del Festival Anita vedrà un altro appuntamento, previsto per domenica 15 ottobre.



Per partecipare ed essere uno degli artisti che si esibiranno durante il festival, le iscrizioni sono aperte. È sufficiente compilare il modulo Google a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMwGs9hi-YjLEfDzeBU7BhSJMzkUFx2zWADmgQgVxvutUyGg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.