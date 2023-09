Batailles de reines: A Nus Saint Barthelmy Alino Marquis fa man bassa

Una bovina non gravida gli era costata la squalifica per un anno dai "combat" delle Batailles de reines, con l'immancabile codazzo di polemiche. Ieri a Saint-Barthélemy di Nus, poco distante da dopo porta le mucche in alpeggio, la famiglia di Alino Marquis si è presa la rivincita: ha vinto due "bosquet", in prima e in seconda categoria, e in tutto ha qualificato per la finalissima regionale del 22 ottobre prossimo sei bovine.



In prima categoria la finale è stato un derby mancato: ha vinto a tavolino "Orsière" (630 chilogrammi) di Marquis davanti alla compagna di stalla "Mélodie" (676 chili); terze "Aquila" (757)di Simone Réan di Saint-Marcel, e "Allegra" (634) di Marquis.

Anche in seconda categoria Marquis ha vinto con "Jardin" (570) che in finale ha battuto "Bimba" di Ivo Vial (553) di Nus; terze "Red Bull" (589) di Silvia Balicco e Joseph Patruno di Nus e "Virginie" (571) di Marquis.

Nel terzo peso, Marquis non ha portato a casa il titolo con "Zirette" (538), che in finale è stata battuta da "Baronne" (512) di Rudy Vial di Nus; terze "Reinetta" (503) dei fratelli Grimod di Pollein e "Revenge" (533) di Gildo Bonin di Gressan.





Le Batailles de reines tornano tra due settimane, domenica 24 settembre, con la terz'ultima eliminatoria, a Charvensod. Domenica prossima la pausa è per il combat de reines de l'Espace Mont-Blanc, la "Champions League" delle reines tra Italia, Francia e Svizzera, la cui decima edizione si terrà sabato 16 settembre a La Fouly, nella val Ferret svizzera.