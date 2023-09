IAR organizza la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2023

Anche quest’anno l’Institut Agricole Régional organizza la U*Night, un evento straordinario che celebra il mondo della ricerca e promuove il ruolo fondamentale delle ricercatrici e dei ricercatori nella società. Questo entusiasmante evento è reso possibile grazie ai progetti TYPICALP e RESERVAQUA, finanziati dal Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Svizzera.

La U*Night 2023 ad Aosta avrà luogo, come l’anno scorso, nella Cascina Montfleury, in Viale Piccolo S. Bernardo 39, trasformata per l’occasione in un entusiasmante “villaggio della scienza” a cielo aperto, dove l’IAR e tanti altri centri di ricerca della Valle d'Aosta presenteranno le loro ricerche, coinvolgendo i giovani e i cittadini in avvincenti attività scientifiche.

Questo evento unico offrirà una serie di appuntamenti dedicati alla scienza, consentendo a persone di tutte le età di scoprire il mondo della ricerca in modo divertente e coinvolgente.

Saranno organizzate dimostrazioni e presentazioni per far vedere il processo di ricerca in azione e ispirare futuri scienziati.

Immancabili gli straordinari eventi di degustazione, in cui verrà esposto il ricco patrimonio agroalimentare ed enogastronomico della Valle d’Aosta. I partecipanti avranno l’opportunità di gustare prelibatezze locali e scoprire come la ricerca scientifica contribuisca a migliorare la qualità dei prodotti alimentari e a preservare le tradizioni culinarie con un pizzico di innovazione.

L’Institut Agricole Régional invita tutti a partecipare a questa straordinaria Notte e ad immergersi nell’affascinante mondo della scienza e della cultura agroalimentare valdostana.

La U*Night 2023 promette di essere un evento memorabile di apprendimento, scoperta e degustazione.

Il programma dell’evento è in fase di aggiornamento e sarà presto online sulla pagina dedicata

https://www.iaraosta.it/unight-aosta-notte-europea-delle-ricercatrici-e-dei-ricercatori-2023/