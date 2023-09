Nuova sede per il Gruppo Alpini di Gignod

Ieri, domenica 10 settembre, è stata una giornata storica per il Gruppo di Gignod che ha inaugurato la nuova sede. Grazie alla sensibilità e alla lungimiranza del Parroco Don Mario Tringali, che ha ben presente cosa significa per la comunità avere un gruppo alpini che lavora per il proprio territorio e l’importanza che ha per il gruppo avere una sede dove trovarsi per programmare e dare vita a tutte le iniziative che l’Ana con i suoi Alpini mette in campo, il Gruppo Alpini di Gignod ha una nuova sede.

Da sx il Capogruppo Carlo Gagliardi, il Presidente Sezionale Carlo Bionaz, la Madrina del Gruppo Elisa Facchini e Don Mario Tringali impegnati nel taglio del nastro

Grande soddisfazione da parte di tutti gli Alpini presenti intervenuti all’inaugurazione a partire dal Presidente Sezionale Carlo Bionaz, il Vicepresidente Sezionale Albert Joseph Betemps, i consiglieri Sezionali Gabriele Vaudan, Fabrizio Marcoz, Alfonso Sagaria e i numerosi gagliardetti dei vari Gruppi presenti.

Da sx il Capogruppo Carlo Gagliardi, la Madrina Elisa Facchini, il Vicepresidente Sezionale Albert Joseph Betemps e l’Alfiere del Gruppo Silvio Cognein

La Sezione Valdostana ringrazia il Capogruppo Carlo Gagliardi con i suoi Alpini per aver organizzato una bella giornata per festeggiare questo importante avvenimento.

Da sx il Consigliere Sezionale Gabriele Vaudan, il Capogruppo di Allein Piergiorgio Collomb e il Vicepresidente Sezionale Albert Joseph Betemps con Carlo Gagliardi