L’Institut de Danse du Val d'Aoste in Piazza Duomo a Milano con Roberto Bolle

Esperienza davvero indimenticabile per 21 ragazze, allieve dell'Institut de Danse du Val d'Aoste, domenica 10 settembre a Milano, protagonisti insieme ad oltre 2300 allievi di tutta Italia del grande evento BALLOinBIANCO, ideato e diretto da Roberto Bolle. Ecco i loro nomi:

Asia Maio, Serena Spanò, Maria Venuti, Luna Rainero, Alice Susanna, Alice Menegazzi, Giulia Lanaro, Francesca Violante, Evelyn Letey, Cecilia Zoppo, Margherita Fea, Asia Pession, Andrea Marta Caldarelli, Martina Vigliocco, Margot Fadda, Lucia Piatti, Sofia Maria Barmasse, Gaia Martinelli, Reine Fleur Lucianaz, Aurora Capano, Martina Roscio.



Si è trattato di una straordinaria lezione di danza condotta dall'étoile de La Scala in Piazza del Duomo, in cui non potevano mancare le sbarre e il pianoforte di accompagnamento, suonato come lo scorso anno dalla pianista Eliana Grasso.

BALLOinBIANCO è stato l'evento culminante di "On Dance", la festa della danza voluta e creata da Roberto Bolle, che quest'anno si è svolta dal 7 al 10 settembre, con spettacoli dal vivo, incontri, serate danzanti, open class e workshop gratuiti. Inutile dire che l'emozione è stata grande per le nostre ballerine, che hanno partecipato alla lezione, rigorosamente vestite di bianco, nella spettacolare cornice di Piazza del Duomo e sotto le telecamere di RAI1, che ha trasmesso in diretta l'evento dalle 9:40 alle 10:40, con il racconto di Francesca Fialdini.

"BALLOinBIANCO dello scorso anno è diventato rapidamente un momento iconico, unico e spettacolare" - ha spiegato Bolle - "ed è per questo che il raduno di Piazza Duomo è andato anche quest'anno oltre ogni aspettativa".

L'emozione è stata grande, non solo per le ragazze dell'Institut, ma anche per le loro insegnanti, Elena Aloisio, Dorella Gigliotti e Silvia Melis, oltre che per i numerosi genitori ed appassionati che non hanno voluto mancare all'appuntamento. E non ci poteva essere modo migliore, per l'Institut de Danse du Val d'Aoste, di iniziare la nuova stagione dei corsi di danza, classica, moderna, contemporanea, che partirà lunedì 18 settembre nella sede di St. Christophe in loc. Grand Chemin 99.