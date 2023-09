Assessore Guichardaz assicura partenza regolare nelle scuole valdostane

Nella Valle d'Aosta, i funzionari regionali del settore scolastico stanno compiendo uno sforzo straordinario per assicurare che l'apertura delle scuole avvenga in modo regolare e senza intoppi. Nonostante le difficoltà, l'assessorato al Sistema educativo e la sovrintendenza agli Studi stanno facendo tutto il possibile per garantire una gestione efficace delle risorse. In particolare, è importante sottolineare il notevole impegno nel completare le procedure relative agli organici e alle supplenze in anticipo rispetto agli ultimi due anni.

L'assessore Jean-Pierre Guichardaz ha dichiarato che "lo scorso anno il percorso di composizione degli organici si è concluso il 21 settembre, quest'anno cerchiamo di chiudere fra oggi e domani." Questo rappresenta un significativo miglioramento rispetto alla tempistica precedente e dimostra l'impegno costante nel garantire una solida organizzazione scolastica. Inoltre, l'amministrazione regionale sta lavorando a stretto contatto con l'Inva per ottimizzare ulteriormente il processo, con l'obiettivo di chiudere le assegnazioni delle supplenze entro il 31 agosto dell'anno successivo.

Nella Valle d'Aosta, al 31 agosto sono state già effettuate tutte le nomine a ruolo, con l'assunzione di 36 nuovi docenti a tempo indeterminato. Altri otto docenti saranno assunti a seguito del concorso straordinario 2022, e anche per loro si prevede un anno di prova con l'obiettivo di garantire un'assunzione retroattiva in caso di superamento. La sovrintendenza agli Studi ha altresì predisposto le assunzioni di 24 docenti dalla graduatoria regionale per il sostegno, dimostrando una forte attenzione alle esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali.

Inoltre, per le scuole materne, elementari e per il Convitto regionale Federico Chabod, sono state convocate 561 persone il 4 settembre, con 140 assegnazioni effettuate, compreso il sostegno. Domani, si prevede che saranno completate le convocazioni di 454 aspiranti supplenti per le scuole medie e superiori. La dirigente Elisa Furfaro ha dichiarato che "stiamo osservando da vicino l'attività di questi giorni e verosimilmente sarà tutto coperto" per quanto riguarda il personale docente nelle scuole medie e superiori.

Infine, è importante evidenziare l'impegno straordinario della regione nella gestione dei Bisogni educativi speciali, con un aumento inaspettato delle certificazioni. Saranno garantite 8.500 ore alla settimana di sostegno per questi studenti. Lunedì, 16.338 studenti riprenderanno la scuola, rappresentando un importante passo avanti verso l'istruzione e lo sviluppo dei giovani nella Valle d'Aosta.