"Festival In-Træcci", grande successo per la seconda edizione

La seconda edizione del Festival “In-trecci. Le voci dei territori”, nato dalla collaborazione fra la testata Aostasera.it e il podcast Passaggi a Nord Ovest, con il sostegno dei Comuni di Bard e di Arnad, ha registrato un grande successo: gli oltre 20 eventi organizzati in diverse location tra Bard e Arnad da venerdì primo a domenica 3 settembre 2023 hanno richiamato un numeroso pubblico che ha dimostrato grande interesse per i temi trattati e per le iniziative in programma.

Tra gli eventi più partecipati, le escursioni guidate e l’aperitivo in vigna, che hanno registrato il tutto esaurito, le visite guidate a Château Vallaise, che hanno richiamato oltre 150 persone, lo spettacolo teatrale Persino le montagne più alte “Un manifesto, un trattato e una denuncia” della compagnia teatrale Palinodie e i due panel di sabato sera, quello che ha visto protagoniste Sara Poma e Sofia Borri, che hanno presentato il podcast “Figlie”, realizzato da Chora Media per RaiPlay Sound e dedicato al dramma dei desaparecidos argentini, e quello con Cecilia Strada, connessa in streaming dal porto di Siracusa dal quale sta per salpare con la nave di Resq, People Saving People, Elisa Dossi, giornalista di RaiNews24, Remo Carulli, psicologo e autore Lonely Planet, e Luigi Farrauto, cartografo e autore Lonely Planet, dedicato ai temi delle migrazioni e del viaggio.

“Siamo molto soddisfatti perché crediamo di aver proposto eventi di qualità per affrontare temi attuali che riguardano da vicino i nostri territori – affermano gli organizzatori. – Linguaggi diversi e innovazione, turismo lento e sostenibile, cultura che viene dal basso, le sfide del futuro per i borghi: attorno al tema di quest’anno si sono intrecciate esperienze diverse, letture del presente che hanno offerto anche nuove letture per il futuro. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto delle Amministrazioni comunali di Bard e di Arnad, che vogliamo ringraziare insieme agli sponsor, agli ospiti e a tutti quelli che hanno lavorato con noi per portare a casa questo risultato importante”, concludono gli organizzatori.

"Il Festival In-trecci 2023 ha confermato il rapporto di fiducia dell'Amministrazione Comunale di Bard con il team di AostaSera.it e di Passaggi A Nord Ovest. È stato un vero piacere – commenta Silvana Martino, sindaca di Bard – vedere le nostre strade animate dalle note dei Radio Corriere Swing che hanno coinvolto non solo chi era lì per il festival, ma anche la popolazione o i turisti che scendevano dal Forte, o anche vivere tutti assieme le emozioni della serata con Cecilia Strada che ha saputo creare un ponte tra il giardino del Municipio e la nave su cui era imbarcata. Non posso citare tutti gli ospiti, ma desidero ringraziarli di cuore per aver contribuito alla realizzazione di un evento di qualità altissima. Sono convinta che tutti torneranno alle loro case portandosi un piccolo pezzo di Valle d'Aosta e che sapranno essere dei testimonial della nostra passione per la cultura e per l’arte".

“Come amministrazione comunale di Arnad siamo molto soddisfatti per l’ottimo successo riscontrato dal Festival In-Trecci. - dichiara il sindaco di Arnad Alexandre Bertolin - Ci teniamo prima di tutto a ringraziare Aostasera.it e Passaggi a Nord Ovest per la regia e l’organizzazione dell’evento. Un evento che dimostra ancora una volta come il saper fare rete, la collaborazione fra comuni sia la chiave del successo turistico dei nostri piccoli paesi, che magari non sono così celebri a livello turistico come altre località valdostane, ma che hanno tanto da far scoprire. Nel nostro caso ad esempio Château Valleise, per l’apertura del quale ringraziamo ancora una volta la Regione e l’Assessorato per la disponibilità, ma anche i nostri percorsi sentieristici, sui quali crediamo molto come amministrazione, investendo per il rifacimento di tutta la cartellonista e infine, ovviamente, l’aspetto enogastronomico per il quale Arnad è celebre in Valle d’Aosta. Siamo riusciti a offrire ai turisti con questo evento varie attività che possano accontentare ogni tipologia di clientela che viene a trovarci”.