Batailles des Chèvres: Successo dell’amichevole di Valsavarenche

Sotto un bel sole è stata archiviato la prima edizione dell'amichevole della Batailles des Chèvres, un grazie all'amministrazione Comunale per il sostegno economico e per averci voluto presenti sul suo territorio.

"Battaglie delle Capre" sono un evento tradizionale che si tiene in Valle d'Aosta. Questo tipo di competizione mette in luce la forza e la resistenza delle capre locali, e di solito è un'occasione per celebrare la cultura rurale della regione. Ecco una breve cronistoria delle battaglie delle capre in Valle d'Aosta:

Primi Anni: Le prime registrazioni di competizioni simili risalgono ai primi anni del XX secolo. Queste gare erano spesso organizzate come parte delle festività locali e rappresentavano una forma di intrattenimento popolare.

Sviluppo delle Categorie: Nel corso degli anni, le competizioni sono state organizzate in diverse categorie basate sul peso delle capre. Questo ha reso le gare più equilibrate e ha dato a più allevatori l'opportunità di partecipare.

Partecipanti: Nel 2023, l'Amichevole a Valsavarenche ha visto la partecipazione di 11 allevatori con un totale di 55 capre iscritte. La capra più pesante era di proprietà di Chamois Alex da Nus, con un peso di 89,5 kg.

Iª Categoria: Questa categoria includeva capre con un peso superiore a 69 kg. Alcuni degli allevatori e delle loro capre erano: Bionaz Patrick da Brissogne con Leoncina, Zigliani Gerard da Arnad con Tartaruga, Naudin Etienne da Introd con Moretta, e ancora Bionaz Patrick con Mia.

IIª Categoria: In questa categoria, le capre pesavano da 61 a 69 kg. Partecipavano allevatori come Zigliani Gerard con Merlo, Bionaz Patrick con Vipere, Bionaz Patrick con Elettra, e Bionaz Patrick con Biricchina.

IIIª Categoria: Questa categoria includeva capre con un peso inferiore a 61 kg. Alcuni degli allevatori e delle loro capre erano F.lli Colosimo da Villeneuve con Chanel, Zigliani Gerard con Bimba, Zigliani Gerard con Fiocco, e Spada Roberto da Donnas con Magnun.

Bime Categoria: Infine, c'era una categoria speciale chiamata "Bime" con 6 capre. Alcune delle capre in questa categoria erano Bisanche e Morienne, entrambe di proprietà di Chamois Alex da Nus.

Queste competizioni non solo promuovono la tradizione rurale della Valle d'Aosta ma anche la conservazione delle razze di capre locali. L'Amichevole del 2 settembre 2023 a Valsavarenche è stata un'opportunità per gli allevatori di mostrare il valore delle loro capre e celebrare la cultura agricola della regione.