Le miniere d'oro di Brusson

Le guide minerarie di Mine-Experience hanno ricambiato l'ospitalità a loro offerta nello scorso maggio a Wieliczka in occasione dell'International Conference of Mining and Underground Museums 2023 giunto alla sua seconda edizione e in cui Mine-Experience era l'unica realtà delle Alpi occidentali presente a parlare delle miniere della Valle d'Aosta: un'eccellente occasione per farle conoscere al mondo intero!

Giovedì scorso, le guide minerarie AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) Nerinka Quadrelli e Davide D'Acunto hanno fatto immergere Jan e Monika nella meravigliosa storia delle miniere di Chamousira, raccontando di natura e uomini, di personaggi che hanno creduto nella miniera e amato il lavoro che facevano. Il tutto mostrando loro l'affascinante galleria 7 e l'avventurosa galleria 6.

Jan e Monika hanno poi continuato il loro viaggio alla scoperta delle miniere della Valle d'Aosta visitando quelle di Cogne.

Il loro viaggio ha uno scopo pratico: la loro idea è di mettere in piedi un tour minerario lungo le Alpi da proporre in Polonia e nel resto del mondo.

Questa sarà una grande opportunità per le miniere della Valle d'Aosta per entrare a far parte di un circuito internazionale per la valorizzazione e divulgazione del patrimonio minerario.