"Settimana della Natura" a La Magdeleine

Questa appena passata è stata la terza ed ultima “Settimana in natura” a La Magdeleine: laboratori e passeggiate di mezza giornata per bambini dai 6 ai 10 anni con le guide ambientali escursionistiche AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientale Escursionistiche) di Guide Trek Alps.

“Imparare la natura sperimentando direttamente in natura, questo il nostro approccio” racconta Elisabetta Bottinelli che ha seguito tutte e tre le settimane. “I bambini si divertono a scoprire la natura, il nome di un fiore, il comportamento di un animale anche se questo a volte vuol dire... giocare con un enorme cranio di cinghiale!” continua Elisabetta, “Il segreto? Divertirsi insieme a loro. Per me sono state tre settimane impegnative, ma anche piene di tante risate”.

Chiara Guichardaz, che oltre a fare la guida è anche ostetrica in libera professione, ha affiancato Elisabetta nella seconda settimana in programma, quando i bimbi iscritti erano 20. “Un'esperienza indimenticabile! Mi ha colpito lo spirito di osservazione e la curiosità che hanno i piccoli e le numerose domande che ci hanno fatto” dice Chiara, e lei di bimbi se ne intende!

Soddisfatto anche il sindaco Mauro Duroux: “L'intuizione di cofinanziare le “Settimane in natura” è stata vincente, i genitori cercano sempre delle attività da far fare ai loro bimbi, e La Magdeleine è un comune molto frequentato da famiglie con bambini. Abbiamo tante richieste di fare più settimane ed impegnare i loro figli anche nel pomeriggio”, continua il sindaco, “ci stiamo già pensando per il prossimo anno”.

Sempre il comune ha finanziato l'appuntamento ormai fisso di “In punta di piedi” e il nuovo ciclo di passeggiate “Saluto al sole”: escursioni semplici per salutare il sole che va a dormire e mentre la guida escursionistica parla dei cicli naturali della vita, dettati appunto dal sole.

E infine, per il secondo anno consecutivo, la guida ambientale escursionistica Lolita Bizzarri, sempre di Guide Trek Alps, e la guida turistica Nicole Seris di Welcome Aosta hanno accompagnato un nutrito gruppo di curiosi al sito archeologico del Tantané. “Parlare di storia, cultura e natura sottolineando come tutto sia fortemente connesso: questo il messaggio che abbiamo voluto far passare” aggiunge l'assessore alla cultura Corinne Artaz.