Salasso affitti per gli universitari valdostani fuori sede

Con l'inizio del nuovo anno accademico sono molti gli studenti universitari che hanno iniziato a cercare un alloggio fuori sede.

Gli elevati costi sostenuti dagli studenti e dalle loro famiglie per gli affitti fuori sede sono un tema di grande rilevanza nel panorama educativo attuale. A porre l'attenzione su questa situazione è stato un report stilato da Immobiliare.it Insights, la divisione di analisi di mercato di Immobiliare.it. Questo studio ha esaminato i prezzi medi delle stanze singole in diverse città italiane, in previsione dell'inizio del nuovo anno accademico.

L'avvio del nuovo anno scolastico ha portato con sé la ricerca di alloggi fuori sede da parte di molti studenti universitari. Tuttavia, la situazione economica si presenta gravosa, soprattutto per le famiglie, a causa dei costi esorbitanti degli affitti. Tra le città in cui è più pronunciata questa tendenza, possiamo individuare alcune mete universitarie.

Alla decima posizione troviamo Brescia, dove una stanza singola richiede in media 385 euro al mese. Venezia segue a breve distanza, con un costo medio di 396 euro, seguita da Verona (401 euro) e Padova (404 euro). Modena registra una spesa mensile media di 412 euro per una stanza singola, mentre Bergamo si posiziona sesta con 411 euro al mese. In entrambi i casi, si è osservato un aumento di poco più del 10% rispetto all'anno precedente.

Al quarto posto si piazza Firenze, dove il costo medio per una stanza singola raggiunge i 435 euro al mese. Nella graduatoria, Roma occupa il terzo posto con un affitto medio di 463 euro al mese per una stanza. Tuttavia, va notato che a differenza di altre città, la Capitale non ha registrato variazioni rispetto all'anno precedente.

Una delle conclusioni più significative dello studio riguarda Bologna, che ha visto un'ascesa nella classifica. Questa città si posiziona al secondo posto, con un costo medio di 482 euro al mese per una stanza singola. Tuttavia, il dato più allarmante emerge da Milano, che si attesta come la città più costosa per gli studenti. Nel 2023, il costo medio di una stanza singola a Milano è di 626 euro al mese, rappresentando un incremento dell'1% rispetto all'anno precedente.

La crescente pressione sui costi degli affitti per gli studenti universitari fuori sede rappresenta una sfida significativa per le famiglie e per il sistema educativo nel suo complesso. Le cifre evidenziate da questo studio evidenziano la necessità di una riflessione approfondita e di interventi mirati per rendere più accessibile l'istruzione superiore a tutti, indipendentemente dalle risorse economiche.