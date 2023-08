Intervento nella notte ad Aosta per un incendio che si è propagato in via Piccolo San Bernardo.

Il rogo ha interessato un seminterrato adibito a sala riunioni, con le fiamme che hanno colpito parte del soffitto e annerito la parete esterna.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche la Polizia di Stato che ha fatto registrare nessun ferito.