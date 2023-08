PETIZIONE CONTRO IL CARO CARBURANTI

La benzina raggiunge il prezzo praticato di 2,722 euro al litro in modalità self service, in un distributore sulla A8. In generale in tutta Italia la benzina torna ad alzarsi di nuovo, fino a +35%, e così i cittadini devono tornarsi a preoccupare non poco del prezzo del carburante, assieme a energia e inflazione in generale. La gente non ce la fa più. Michele Triano chiede al Governo di tornare ad abbassare le accise.

All’alba del 2023, si legge nelle premesse, risulta essere decaduta la “quota bonus” attraverso la quale il Governo garantiva dei prezzi più agevoli dei combustibili tra cui benzina e diesel. La manovra era destinata ad essere uno strumento di aiuto per i cittadini che hanno subito delle esternalità negative dovute alle crisi che hanno colpito la nazione nell’ultimo anno. La seguente petizione ha l’obiettivo di richiedere la riattivazione del “bonus” da parte del governo.

Lo stesso, infatti, si è rivelato un ottimo strumento di sostegno per la maggior parte dei contribuenti che come mio padre deve, per motivi lavorativi, affrontare un numero considerevole di km non rimborsati e non ha visto in questi anni di crisi nessun aumento salariale. Firma con un solo click